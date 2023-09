E’ morto Giuseppe Noto, ad agosto era rimasto ferito in un incidente stradale

L'uomo era ricoverato al Civico di Palermo

PALERMO – È deceduto a Palermo, all’ospedale Civico dove era ricoverato dallo scorso 21 agosto, Giuseppe Noto. L’uomo di 49 anni era stato protagonista di un incidente avvenuto lo scorso 21 agosto a Trapani, nel tratto finale della strada di scorrimento veloce, prossima all’ingresso autostradale.

La dinamica dell’incidente

Noto era alla guida di un Ferrari 456 GT, forse per l’alta velocità ne ha perso il controllo finendo con l’impattare diverse volte contro i guard rail che delimitano le corsie. Un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture. L’uomo nonostante le gravi ferite era riuscito a uscire da solo dalle contorte lamiere dell’auto e dopo un primo ricovero all’ospedale di Trapani è stato trasferito al Civico del capoluogo siciliano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite al volto. Stamane il decesso.