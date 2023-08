Il conducente è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato in ospedale

TRAPANI – Una Ferrari 456 GT finita distrutta dopo un incidente sulla strada di scorrimento veloce che collega il centro di Trapani all’imbocco dell’autostrada A29 per Palermo.

Fortunatamente non sono state coinvolte altre auto nonostante il rocambolesco impatto della vettura con lo spartitraffico e dopo un salto di careggiata che l’ha fatta finire dalla corsia in direzione dell’ingresso autostradale a quella opposta.

Il conducente G.N. è stato estratto dalle lamiere dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, ed è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono per fortuna gravi.

A rilevare l’incidente sono stati i vigili urbani. Sul posto anche una pattuglia della Polizia per garantire sicurezza alla percorribilità dello scorrimento veloce.

A causare l’incidente pare essere stata l’alta velocità. Il guidatore mentre da Trapani procedeva verso l’ingresso autostradale, a pochi metri dalla rotatoria, ha perduto il controllo del mezzo rimbalzato da una parte all’altra della strada a doppia corsia. L’auto di proprietà di una società solitamente veniva noleggiata per matrimoni ed eventi.