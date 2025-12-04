È morto il boss Gerlando Alberti jr: era condannato all’ergastolo

Uccise la 17enne Graziella Campagna

PALERMO – È morto Gerlando Alberti jr a Palermo all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Il boss è stato condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena.

La ragazza stiratrice in una lavanderia trovò un documento e scoprì la vera identità del boss latitante nel messinese. Graziella, sorella di un carabiniere, poteva essere una minaccia per l’organizzazione. Venne sequestrata e uccisa il 12 dicembre del 1985 con cinque colpi di arma da fuoco. Il corpo fu ritrovato due giorni dopo e riconosciuto dal fratello Pietro Campagna che ha lottato per anni per ricostruire la verità sulla morte della sorella.

Il boss è nipote di Gerlando Alberti “u paccarè”, storico capomafia del quartiere palermitano di Porta Nuova – morto il primo febbraio del 2012 a 84 anni agli arresti domiciliari.