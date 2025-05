È morto il giornalista Claudio Zarcone, lottava in memoria del figlio Norman

A luglio avrebbe compiuto 70 anni

PALERMO – È morto il giornalista Claudio Zarcone, a luglio avrebbe compiuto 70 anni e da qualche tempo aveva problemi di salute.

Per quindici anni si è battuto per tenere viva la memoria del figlio Norman, dottorando in filosofia dell’Università di Palermo, che a 27 anni si suicidò lanciandosi dai locali della facoltà in viale delle Scienze.

Per Claudio Zarone con quel gesto il figlio volle denunciare il sistema del baronato universitario. Per tanti anni Zarcone aveva lavorato per il gruppo parlamentare di An all’Ars.

Lagalla: “Profonda tristezza”

“È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Claudio Zarcone. Ha speso l’ultima parte della sua vita, portando avanti instancabilmente non solo il ricordo del figlio Norman, ma quella battaglia di valori in nome della meritocrazia. Rivolgo ai familiari di Claudio Zarcone il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale in questo momento di dolore”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Cordoglio per la scomparsa del collega Claudio Zarcone, per tanti anni giornalista nei gruppi parlamentari dell’Ars”, è espresso dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana. “Encomiabile e struggente il suo impegno per tenere viva la memoria del figlio Norman, morto del 2010”, scrive il sindacato sui social.