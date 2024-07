È morto Vito Nicastri, il “Re dell’eolico”: era ricoverato da settimane

Lottava contro una malattia

PALERMO – È morto Vito Nicastri, imprenditore alcamese noto come il “Re dell’eolico” per via dei numerosi investimenti nelle energie rinnovabili in Sicilia.

Nicastri, che lottava contro una malattia, era ricoverato da alcune settimane nel reparto di oncologia dell’Ospedale Cervello di Palermo, ed lì che è deceduto.

Le accuse nei confronti di Niscastri

Accusato di concorso in associazione mafiosa, a dicembre 2023 è stato assolto dalla Corte d’Appello di Palermo. All’imprenditore fu applicata anche la misura di prevenzione ‘qualificata’ per la sua presunta vicinanza alla mafia. Ma in Appello anche questa misura è stata revocata. L’imprenditore è stato indicato dagli inquirenti come un finanziatore del boss mafioso deceduto Matteo Messina Denaro ma è stato sempre prosciolto da ogni accusa.