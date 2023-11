È un Catania da togliere il fiato: in Coppa va avanti ai rigori (6-5)

Al Massimino i rossoazzurri eliminano il Crotone

CATANIA – Vittoria soffertissima del Catania che si aggiudica la gra contro il Crotone ai calci di rigore, approdando ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Pescara il prossimo 13 dicembre al “Massimino”.

Il match

La sfida si decide dagli undici metri al termine di un match emozionante e ricco di gol.

L’inizio è da incubo per i rossazzurri: dopo un illusoria conclusione alta di Bocic, il Crotone sblocca il risultato con capitan Tribuzzi abile a superare Liverani con un tiro al volo da distanza ravvicinata, sul cross di Brizzaniti, scagliato in perfetta solitudine.

Il Catania, però, potrebbe pareggiare subito ma Deli, ben imbeccato da Bocic, conclude debolmente, agevolando la parata di D’Alterio. Allo scoccare del quarto d’ora, Silvestri devia di testa da centro area ma non inquadra lo specchio della porta per un nonnulla. Al 25° il volenteroso De Luca riesce a superare il portiere ospite ma l’arbitro annulla la rete per un evidente fuorigioco di Mazzotta.

Poi il direttore di gara sorvola su due presunti casi da “rigore”, prima quando ignora un tocco col braccio di un difensore pitagorico sulla stoccata di Bocic e, quindi, quando non punisce con la massima punizione una “presa” di Livieri sulla caviglia di Cantisani ottimamente servito dallo sgusciante Pannitteri. Nella ripresa va in onda in festival del gol, con continui capovolgimenti di fronte e portieri non proprio impeccabili, soprattutto Livieri.

Dopo 8 minuti… De Luca incorna alla perfezione il cross di Rapisarda siglando l’1-1 ma la gioia dura poco perché, tre minuti più tardi… Livieri si fa soprendere sul un lungo cross di Cantisani forse sfiorato da Tumminello. Il Catania la riprende ancora due minuti più tardi con Dubickas che sigla la sua prima rete in rossazzurro deviando in rete il cross di Mazzotta. Passano 10 minuti e gli ospiti “bucano” ancora la porta etnea grazie all’iniziativa personale di Bruzzaniti che scarta Mazzotta e fionda in rete il pallone del nuovo vantaggio pitagorico.

Il Catania schiuma rabbia e, foraggiato dalle sostituzioni operate da Lucarelli (ammonito per proteste) crea più volte i presupposti per il 3-3 che arriva a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari quando Di Carmine trasforma il rigore concesso per atterramento di Mazzotta in piena area. Si va, così, ai tempi supplementari che offrono poche emozioni, da una parte e dall’altra. Esito, quindi, affidato ai calci di rigore che premiano la squadra allenata da Lucarelli che coglie tre volte il bersaglio dagli undici metri rispetto ai due penalty trasformati dagli ospiti. I rossazzurri approdano ai quarti di finale di Coppa Italia. Si giocherà al “Massimino”, in gara secca, il prossimo 13 dicembre contro il Pescara.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/mercoledì 29 novembre 2023 – ore 18,30

Coppa Italia Serie C – 2023-2024/terzo turno eliminatorio

CATANIA – CROTONE

3 – 3 (6-5 d.c.r.)

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Livieri, Rapisarda (k) (dal 16°s.t. Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta (dal 1°p.s. Castellini), Zanellato, Quaini (dal 16°s.t. Zammarini), De Luca, Deli (dal 27°s.t. Marsura), Bocic (dal 16°s.t. Chiricò), Dubickas (dal 27°s.t. Di Carmine).

A disposizione: Bheters, Albertoni, Lorenzini, Maffei, Rocca, Sarao, Popovic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

CROTONE (3-5-2) – D’Alterio, Spaltro (dal 1°p.s. Giron), Loiacono (dal 1°s.t. Papini), Crialese, Bruzzaniti, Pannitteri (dal 37°s.t. Rojas), Schirò (dal 1°s.t. Di Stefano), Jurcec (dal 43°s.t. Petriccione), Tribuzzi (k), Tumminello, Cantisani (dal 27°s.t. D’Ursi).

A disposizione: Branduani, Lucano, Tarantino, Coscia, Aprile, Pirozzi, Giron, Solmonte.

Allenatore: Lamberto Zauli.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Daniel Cadirola (Milano).

Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (Nola).

Reti: 6°p.t. Tribuzzi (CR); 8°s.t. De Luca (CT); 11°s.t. Tumminello (CR); 13°s.t. Dubickas (CT); 24°s.t. Bruzzaniti (CR); 42°s.t. Di Carmine (CT) su rigore.

Ammoniti: Tribuzzi (CR); Lucarelli (allenatore CT); Zanellato (CT); De Luca (CT).

Spettatori: 9.013.

Cronaca

Primo tempo (0-1)

1° sugli sviluppi del primo corner… Bocic calcia alto;

6° Crotone in vantaggio: sul cross dalla destra di Bruzzaniti… Tribuzzi scaraventa in rete da distanza ravvicinata: 0-1 !

8° il Catania manca il pari: Bocic lancia in perfetta solitudine Deli ma la conclusione del numero 19 è debole e centrale;

15° sul cross di Mazzotta (punizione)… Silvestri devia di testa da centro area ma il pallone sibila a lato di poco;

25° gol annullato al Catania: sulla conclusione vincente di De Luca… Mazzotta era in off-side;

33° azione insistita del Catania con conclusione finale di Bocic che finisce sul braccio di un difensore crotonese: l’arbitro sorvola;

36° rapida ripartenza di Pannitteri che serve Cantisani: il pallone supera il numero 29 che, però, viene agganciato da Livieri ma l’arbitro non concede un probabile rigore al Crotone;

39° Deli tira alto dal limite;

45° colpo di testa di Deli: fuori;

46° dopo 1 minuto di recupero, il primo tempo si chiude col Crotone in vantaggio (0-1).

Secondo tempo (3-3)

1° nel Crotone, Papini e Di Stefano rilevano Loiacono e Schirò;

7° percussione sulla destra tra Bocic e Rapisarda ma, sul cross di quest’ultimo, nessuno è pronto a deviare e l’azione sfuma;

8° pareggio del Catania: Zanellato avvia l’azione con Bocic e Rapisarda che scambiano bene sulla destra e sul cross del numero 5 rossazzurro De Luca incorna imparabilmente in rete: 1-1 !

11° “papera” di Livieri che si lascia superare da un innocuo cross di Cantisani appena sfiorato da Tumminello: 1-2 !

13° nuovo pareggio del Catania: Mazzotta e De Luca triangolano sulla fascia sinistra e… sul cross del numero 11 rossazzurro… irrompe Dubickas che firma il 2-2 !

16° nel Catania, Bocic, Quaini e Rapisarda lasciano il posto a Chiricò, Zammarini e Bouah;

24° il Crotone torna in vantaggio: Bruzzaniti si libera di Mazzotta e “fredda” l’insufficiente Livieri con un preciso diagonale: 2-3 !

27° nel Crotone, Cantisani lascia il posto a D’Ursi;

27°nel Catania, Marsura e Di Carmine sostituiscono Deli e Dubickas;

37° nel Crotone, Rojas subentra a Pannitteri;

38° Papini stoppa con un braccio la conclusione di Di Carmine: l’arbitro Grasso non interviene tra lo stupore generale;

41° rigore per il Catania: Bruzzaniti frana su Mazzotta;

42° dagli 11 metri… Di Carmine fulmina D’Alterio: 3-3 !

43° nel Crotone, Petriccione prende il posto di Jurcec;

45° concessi 6 minuti di recupero;

50° ripartenza di Mazzotta che, ignora i compagni, e calcia alle stelle;

52° il tempo regolamentare finisce in parità (3-3). Si va ai tempi supplementari.

Primo tempo supplementare (3-3)

Minuto 1: Giron entra per Spaltro nel Crotone;

1° Catania: Castellini al posto di Mazzotta;

7° Castellini ci prova, con coraggio, dalla distanza: alto;

15° il primo tempo supplementare si chiude sul 3-3.

2° tempo supplementare (3-3)

13° Zanellato lancia in verticale Di Carmine che viene anticipato Bruzzaniti al momento del tiro;

14° Livieri riscatta una serata no deviando in tuffo l’insisidiosa conclusione di Petriccione;

15° il tiro di Bruzzaniti esce di poco… vicino l’incrocio dei pali;

16° il secondo tempo supplementare si chiude sul 3-3.

Si Va ai rigori.

Calci di rigore (3-2)

Bruzzaniti : fuori

Chiricò : gol

Tumminello : gol

Zammarini : parato

D’Ursi : gol

Zanellato : gol

Giron : palo

Castellini : gol

Petriccione : alto

Vince il Catania 3-2 ai calci di rigore