Eap Fedarcom apre a Caltanissetta il primo ristorante didattico

In corso Umberto I

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Eap Fedarcom (agenzia formativa accreditata) apre i l suo nuovo ristorante didattico a Caltanissetta. L’inaugurazione è prevista per il 15 giugno, alle 18:30, in corso Umberto I 146, nel capoluogo nisseno.

“Siamo convinti che la formazione efficace non debba fornire soltanto saperi ma convergere sulla costruzione di competenze: l’esperienza guidata in laboratorio è la più forte caratteristica fondante della professionalità”, dicono da Eap Fedarcom.

Nel laboratorio si diventa competenti esercitando la competenza in situazione. Il ristorante didattico è la nostra proposta di Eap Fedarcom per qualificare giovani in obbligo scolastico nelle professioni della ristorazione. “Lo spazio del ristorante vedrà i nostri giovani in cucina, in pizzeria e in sala, sotto la guida di formatori esperti del settore, e metterà alla prov a le loro abilità in un contesto formativo ma reale, aperto al pubblico e al suo giudizio”, ancora l’ente.

Nello stesso spazio laboratori, masterclass ed esperienze culinarie anche per altri partecipanti, in un’ottica di inclusività e condivisione: giovani, adulti, migranti, persone con bisogni educativi speciali, lavoratori e professionisti del settore. “Offriremo ad ognuna di queste categorie spunti e simulazioni, formazione continua e specializzazione, conoscenza della cultura gastronomica del territorio e contaminazioni

etniche”.