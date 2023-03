Earth Hour, sabato il Wwf spegne i monumenti per il Pianeta

Un'ora al buio per chiedere un'azione condivisa

PALERMO – Sabato 25 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra: l’evento globale del Wwf che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo, invitandole a spegnere le luci per un’ora, per mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta. L’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” è il messaggio scelto dal Wwf Italia.

Earth Hour 2023 arriva sulla scia dello storico accordo di Montreal che, nel dicembre 2022, ha visto il mondo impegnarsi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, e pochi giorni dopo il lancio dell’ultimo report del comitato scientifico sul clima dell’Onu, l’Ipcc. Questo sottolinea le tempestive riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici intermedi: ridurre le emissioni di gas serra del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, per raggiungere lo zero netto entro la metà del secolo ed evitare che le temperature globali superino il pericoloso punto di non ritorno di 1,5°C.

L’evento centrale italiano si svolgerà sabato 25 marzo a Roma, ore 20,30 al Colosseo. A spegnere il monumento con la riproduzione di un interruttore gigante sarà un ospite speciale, che verrà svelato proprio in quella occasione. Oltre al Colosseo, in Italia si spegneranno tutti i monumenti e i palazzi più importanti: fra questi, Palazzo Madama e Montecitorio, l’Arena di Verona, il Duomo e Palazzo vecchio a Firenze, il Maschio Angioino a Napoli, piazza Duomo a Catania. Altre iniziative sono organizzate sul territorio dai volontari Wwf: da cene a lume di candela a passeggiate notturne e osservazioni del cielo, ma anche stand informativi e laboratori per bambini e famiglie.