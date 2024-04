Eccellenza: l’Athletic Club Palermo conclude la stagione con una vittoria

Poker dei nerorosa ai danni del Mazara

Si chiude con una vittoria la stagione dell’Athletic Club Palermo. Impegnati al “Favazza” di Terrasini nella 30esima giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno battuto il Mazara per 4-0 grazie alla doppietta di Vincenzo Manfrè – che chiude così il campionato con 15 gol – e le reti di Andrea Caruso e Nicolò Corsino.

Una partita in crescendo per l’Athletic che, dopo un primo tempo senza grandi emozioni, ha sbloccato il punteggio al quinto minuto del secondo tempo con il tap-in di Manfrè. Al 75′ il raddoppio ancora con il numero 9 nerorosa che finalizza una bella azione in verticale. A pochi minuti dalla fine c’è gloria anche per il giovane Andrea Caruso, classe 2006, che insacca a porta vuota, con il portiere avversario fuori dai pali. Infine il poker arriva al 90′ con il tiro dalla distanza di un altro giovane, il 2005 Nicolò Corsino.

L’Athletic Club Palermo conclude così la stagione all’ottavo posto con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte con 45 gol fatti (terzo miglior attacco del campionato, alla pari con Mazara 46 e Unitas Sciacca) e 42 gol subiti.