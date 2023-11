Athletic Club Palermo, Strano debutta in Eccellenza con un pareggio

Finisce 2-2 contro il Fulgatore

TERRASINI (PALERMO) – Inizia con un pareggio l’avventura del tecnico Pippo Strano alla guida dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno pareggiato 2-2 al “Favazza” di Terrasini contro il Fulgatore, nel match valido per la 12^ giornata del campionato di Eccellenza girone A.

La superiorità viene concretizzata dai palermitani al 21° minuto, quando Caronia sblocca il punteggio con un tiro al volo dal limite dell’area che supera Mistretta. Il Fulgatore esce fuori alla distanza e prima dell’intervallo pareggia i conti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Maria allontana con i pugni, poi Russo ripropone in mezzo verso Delmonego che di testa insacca.

All’inizio del secondo tempo i trapanesi completano la rimonta con Onuoha che trasforma un rigore concesso per un fallo di Birardi. L’Athletic alza nuovamente il baricentro e tre minuti dopo il vantaggio del Fulgatore sfiora il pari, ma Mendola prima e Caronia poi non riescono a deviare in porta l’ottimo cross di Fricano. Il gol del definitivo 2-2 arriva al 73° minuto: Pucci, appena entrato in campo, finalizza uno schema su punizione calciando di prima intenzione sullo scarico di Caronia.

I nerorosa di Pippo Strano salgono a quota 15 punti in classifica, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica alla pari con Castellammare, Accademia Trapani e Folgore. Proprio la Folgore sarà la prossima avversaria dell’Athletic, nel match in programma domenica 3 dicembre, ore 14.30, al “Paolo Marino” di Castelvetrano.