L’Athletic Club Palermo ritrova la vittoria in Eccellenza dopo 69 giorni

Supergiovane Castelbuono sconfitta 2-0

Dopo più di due mesi l’Athletic Club Palermo ritrova la vittoria in campionato. I nerorosa, infatti, hanno battuto 2-0 la Supergiovane Castelbuono nel match valido per la 14^ giornata del campionato di Eccellenza girone A.

L’approccio dei nerorosa è da subito positivo, ma il vantaggio arriva soltanto nella ripresa sugli sviluppi di un corner. Fricano riceve palla fuori area e con un tiro dalla distanza batte il portiere avversario. La Supergiovane ha subito la chance per reagire perché tre minuti dopo guadagna un penalty con Suarez, atterrato in area da Antona. L’esito del rigore è lo stesso del precedente a parti invertite, quando Fagone para un penalty a Manfrè: stavolta però la parata è di Russo, migliore in campo per l’Athletic, sul tiro di Torres. Dal gol sbagliato al gol subito perché al 84° minuto i nerorosa chiudono il match con Manfrè, bravo a finalizzare una splendida azione corale.

L’Athletic ritrova così la vittoria che mancava da 69 giorni: era il 1° ottobre quando i nerorosa vinsero 2-1 contro l’Unitas Sciacca. Grazie a questo risultato, i palermitani salgono a quota 19 punti in classifica alla vigilia dell’ultimo match del 2024, in programma domenica 17 dicembre contro il Mazara.