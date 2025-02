Ecco il cartellone del Carnevale di Biancavilla: chiude Rovazzi

Presentato un fitto programma di carri, sfilate e tanto altro

BIANCAVILLA (CATANIA) – Il Carnevale di Biancavilla è una festa che coinvolge tutta la città. Oggi è stato presentato il programma che prevede tanti appuntamenti. Assieme al sindaco Antonio Bonanno anche l’assessore Vincenzo Mignemi, il delegato Fabio Catania, Francesco Greco e Salvo Galvagno.

Bonanno: “Sei carri, sfilate e tanto entusiasmo”

“Sono felice – afferma Bonanno – di aver ‘messo in subbuglio’ i biancavillesi che per realizzare i 6 carri allegorici e i costumi delle sfilate lavorano da tempo con infaticabile entusiasmo. Non finirò mai di ringraziarli. Anche quest’anno i carri allegorici rappresentano uno dei piatti forti della manifestazione. Ho dato un’occhiata ai ‘lavori in corso’ dei nostri artigiani e sono rimasto davvero sorpreso dalla qualità di ogni singolo carro”.

Il Palatenda di Piazza Roma anche quest’anno sarà il quartiere generale della rassegna che prende il via Giovedì Grasso con la parata che vede protagonisti i bambini e le ‘mascherine’ delle scuole cittadine.

Quest’anno, protagonista del Gran Finale è Fabio Rovazzi, personaggio popolarissimo che chiama a raccolta grandi e piccini.

Il programma

Sabato 1 marzo è dedicato alle persone con disabilità e poi alla Generazione “anta” con il Palatenda pronto a trasformarsi in una balera all’insegna della spensieratezza.

Il centro di formazione Ars si occuperà di sformare leccornìe e prelibatezze – dai maccheroni alla Torta di Carnevale – e, come al solito, garantirà ‘trucco e parrucco’ ai partecipanti alla festa.

Imperdibile – domenica 2 marzo – “L’Isola dei Bambini”, lo spazio di animazione e divertimento che offre ai più piccoli la possibilità di fare un selfie con i “Supereroi” e le Principesse.

Martedì 4 marzo, DJ Sanny J infiammerà il pubblico per l’arrivo di Fabio Rovazzi.