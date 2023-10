Ecco il bando per gli ex Pip: al via l’assunzione dei primi mille

L'annuncio del sindacato

PALERMO- Adesso c’è nero su bianco. “C’è il bando per l’assunzione degli ex Pip – annuncia Mimma Calabrò, sindacalista della Fisascat Cisl – e riguarda i prime mille dei duemila e cinquecento soggetti coinvolti. Tutti, comunque, avranno la stabilizzazione. E’ un primo passo importantissimo che arriva dopo tanto lavoro e tanto sacrificio. Finalmente, dopo tanti anni questa storia lunghissima di precariato verrà sanata”.

L’avviso per i lavoratori

L’avviso rivolto agli ex Pip del bacino ‘Emergenza Palermo’ prevede la richiesta di una adesione da parte degli interessati, attraverso un apposito modulo. Il successivo passaggio presso i centri per l’impiego precederà l’intervento dal parte della Sas, la partecipata della Regione che assorbirà gli ex pip. “Le graduatorie A e B saranno definite secondo i criteri della legge Stancanelli – spiega Mimma Calabrò (al centro nella foto) -. Chiuse queste procedure sarà necessario mettersi subito al lavoro per ricollocare i restanti appartenenti al bacino. Giovedì, al tavolo tecnico, procederemo sulla definizione delle ore di lavoro e su altri aspetti organizzativi”.

Il percorso e le assunzioni

Appena qualche giorno addietro, l’incontro tra i sindacati e l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. Circa una settimana fa Il dipartimento regionale al Lavoro aveva inviato l’elenco completo del fabbisogno alla Sas, la Servizi Ausiliari Sicilia. Ora siamo davvero al dunque.