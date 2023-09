Gli ex Pip verso l’assunzione: arrivano le richieste dei dipartimenti

Un altro incontro. Stabilizzazione più vicina.

PALERMO- Continua la lenta marcia degli ex Pip siciliani verso la stabilizzazione agognata, la loro terra promessa. Un incontro al dipartimento al Lavoro in via Praga, oggi pomeriggio, ha fissato una ulteriore tappa. I dipartimenti regionali hanno cominciato a dare le disponibilità per i primi 1166 lavoratori che saranno assunti. E’ un passaggio obbligatorio che inizia a consolidarsi: dovendo assorbire circa 2500 lavoratori bisogna individuare gli ambiti in cui collocarli.

Fermo restando che la soluzione riguarderà l’intera platea, ci sarà, a breve, l’ingresso di uno scaglione di quei primi mille e qualcosa, in attesa del resto. “Siamo a una importante tappa di avvicinamento – dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl – ed è bene ribadire che tutti i 2500 ex Pip saranno chiamati, grazie alla svolta che ha impresso il presidente della Regione, Renato Schifani. I dipartimenti regionali e gli uffici, ora, stanno procedendo”. Contestualmente, ci sono state 133 richieste di fuoriuscita.