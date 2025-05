Ecco “Il capo del mondo”, commedia che racconta la legalità

Sarà distribuito nelle sale dal prossimo 23 maggio

CATANIA – Sarà distribuito nelle sale il 23 maggio 2025, in occasione della Giornata della Legalità, il film-evento IL CAPO DEL MONDO, un “mockumentary” che riflette, con toni tragicomici, sul valore della legalità in una terra spesso abbandonata a sé stessa.

Il film è una co-produzione Green Film Srl e Geko Film Production di Alberto Rizzo. Scritto e diretto dal regista indipendente Salvo Campisano, il film si ispira alla vera storia del filmmaker siciliano Salvo Gulisano, ingaggiato da un misterioso produttore locale per realizzare il suo grande sogno: un film destinato a lasciare il segno. Ben presto, però, il sogno si trasforma in incubo. Il regista si ritrova ostaggio di una produzione grottesca, voluta da un mafioso in cerca di prestigio, in un’escalation tragicomica senza via d’uscita.

IL CAPO DEL MONDO è un viaggio ironico e amaro dietro le quinte del cinema indipendente, che richiama lo stile dissacrante di serie cult come Boris, ma calato in una realtà sociale e culturale profondamente diversa e drammatica. Campisano, già autore di 90 BpM, Il nostro paradiso e Solo una vita — titoli di successo disponibili su Prime Video e sul canale EasyCinema di YouTube — rinnova qui il sodalizio artistico con Turi Condorelli, portando sullo schermo una commedia vera, crudele e incredibilmente attuale.

IL CAPO DEL MONDO sarà proiettato in un’unica data evento il 23 maggio 2025, per celebrare la memoria della strage di Capaci. La serata sarà trasmessa in streaming dal cinema Cinestar di San Giovanni La Punta (Catania) in collegamento diretto con le sale di tutta Italia. Il regista e il cast accompagneranno il pubblico alla scoperta del film, condividendo dal vivo le emozioni di un’opera che è già cult.