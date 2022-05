Ecologica e sociale, una nuova area verde ai piedi dell’Etna

Progetto di Sifi e Radicepura, prevederà anche il riciclo delle acque reflue.

CATANIA – Luogo di aggregazione e dove ricaricare le energie, ma rigorosamente all’insegna della sostenibilita’ e del rispetto per l’ambiente. Sara’ cosi’ l’Area Verde A Basso Impatto Ecologico e Alta Valenza Sociale, che verra’ realizzata all’interno dello stabilimento della Sifi, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia, che ha sede ai piedi dell’Etna, vicino Catania. A realizzarlo sara’ il vincitore del bando “Keep Alive the Sense of Wonder”, lanciato in collaborazione con Parco Botanico Radicepura.

“Il Parco botanico Radicepura nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dell’ecosostenibilita’ e della biodiversita’ del paesaggio, in particolar modo di quello Mediterraneo”, spiega Mario Faro, ceo di Radicepura, “e la nostra attivita’ va nella direzione del motto di Sifi, ovvero mantenere vivo il senso di meraviglia, proprio come la natura insegna”. La nuova area verde prevede la realizzazione di un sistema di irrigazione che permetta lo sfruttamento e il riciclo delle acque reflue. Il bando ha selezionato, con l’aiuto di una giuria artistica e di una giuria tecnica, il miglior progetto proposto da professionisti del paesaggio provenienti da tutta Europa, che sara’ annunciato a breve.

“Questo progetto e’ uno stimolo ulteriore al miglioramento nell’ambito dell’Environment, Social & Governance, per il quale nel 2021 Sifi e’ stata premiata da SDA Bocconi con l’Innovation and Sustainable Best Performance Award”, spiega Fabrizio Chines, presidente e amministratore delegato Sifi. La particolare posizione dell’azienda, a Aci Sant’Antonio, nel area naturale protetta del Parco dell’Etna, e’ stata uno stimolo a intensificare l’impegno nella cura del territorio.

“La sostenibilita’ e la responsabilita’ sociale d’impresa – aggiunge Chines – sono valori in cui abbiamo sempre creduto. Da anni investiamo nella riduzione dell’impatto ambientale delle attivita’ industriali”. Risale, infatti, ad agosto 2013 l’installazione dell’impianto di cogenerazione che produce energia elettrica e termica per l’autoconsumo. Nel 2015 si e’ proceduto con la sostituzione luci al led, un nuovo gruppo frigo e un innovativo sistema di aria compressa, che hanno consentito un risparmio di energia del 20% annuo. Dal 2021, inoltre, e’ attivo un impianto fotovoltaico che permette la produzione di 88.000 KWh in un anno.