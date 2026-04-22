Misterbianco, al via Ecomed: focus su acqua, energia e territorio

Tre giorni di confronto alla SiciliaFiera su transizione ecologica e sviluppo sostenibile

CATANIA – Al via la XVIII edizione di Ecomed – Green Expo del Mediterraneo, in programma alla SiciliaFiera di Misterbianco. Tre giorni di incontri dedicati a gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e transizione energetica.

La manifestazione si concluderà il 24 aprile con la presenza del ministro Nello Musumeci.

“I processi di transizione in atto rappresentano per la Sicilia una grande opportunità di crescita e innovazione”, ha spiegato Domenico Repetto, sottolineando la necessità di “strumenti efficaci, tempi chiari e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e sistema produttivo” per tradurre le strategie in risultati concreti.

Al centro del dibattito anche le criticità del territorio. “La sostenibilità è una necessità legata a sfide reali come la gestione dell’acqua e la resilienza agricola”, è stato evidenziato, con la richiesta di “una vera politica industriale dell’acqua, investimenti infrastrutturali e innovazione diffusa”.

Sul tema delle bonifiche è intervenuto Giuseppe Vadalà. “Non sono solo un intervento tecnico ma un investimento strategico sul futuro dei territori. La sfida è coniugare rapidità ed efficacia, semplificando le procedure e adottando tecnologie innovative”.

Infine, Corrado Clini ha richiamato l’attenzione su cambiamenti climatici e rifiuti. “Il ciclone Harry ha evidenziato come i cambiamenti climatici nel Mediterraneo producano danni gravissimi alla sicurezza delle coste. Sul fronte dei rifiuti, l’approvazione europea del piano siciliano apre prospettive concrete per allineare l’isola alle regole europee”.