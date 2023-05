Economia e Finanza, Italia pronta al dialogo sul Mes

Ma il ministero chiede delle modifiche al meccanismo

1' DI LETTURA

L’Italia è pronta al dialogo sul Mes, ma servono le modifiche che propone. Il messaggio arriva dal ministro dell’Economia Giorgetti, che ha incontrato il presidente dell’Eurogruppo a margine delle riunione del G7 in Giappone.

Giorgetti, spiega il Mef, ha rinnovato la disponibilità al dialogo sul trattato se introdotto in una cornice di modifiche già avanzate dall’Italia, in primis l’esclusione temporanea di alcune spese per gli investimenti in particolare in ambito digitale e per la transizione green, compresi quelli del Pnrr.

Intervistato da Rai News 24, Paschal Donohoe ha ribadito che sull’introduzione del Mes ‘erano d’accordo tutti i Paesi e vogliamo renderlo disponibile per il futuro per qualunque governo ne faccia richiesta’.