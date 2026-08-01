Le accuse e gli aggiornamenti

MESSINA – Ci sono tre persone indagate per il crollo della palazzina di rione Pistunina a Messina.

Messina, tre indagati per il crollo

La Procura della Città dello Stretto ha notificato tre avvisi di garanzia con invito a comparire ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.

Nel crollo tree persone hanno perso la vita e tre sono ancora disperse.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è condotta dai carabinieri del comando provinciale, dagli uomini del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) dell’ASP di Messina e dai vigili del fuoco di Messina. Gli indagati sarebbero i responsabili delle ditte che eseguivano i lavori al piano terra dello stabile collassato e un tecnico.

Lo scopo dei magistrati è quello di verificare se sussista “un nesso con alcuni lavori in corso nello stabile”.

Il procuratore: “Indagine a 360 gradi”

“In questo momento l’attività investigativa – ha detto il procuratore capo Antonio D’Amato – è svolta a 360 gradi e serve a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto un’attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali, se di semplice intonaco”.

I sequestri delle aree

La Procura ha sequestrato l’area tra via Giorgio La Pira 31, “con puntuali prescrizioni per la rimozione dei detriti e il loro trasporto”.

Sequestrata anche l’area del ‘Parcheggio rosso dello stadio San Filippo”, che è stata individuata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie estratte.

Gli indagati dovranno comparire per essere interrogati agli inizi della prossima settimana.

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La Procura ritiene “primario e doveroso assicurare l’acquisizione genuina delle fonti di prova, volte a ricostruire la dinamica del crollo e a risalire alle responsabilità individuali, anche nell’interesse degli stessi indagati”.

Estratto il terzo corpo

Un terzo corpo, dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa, è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata nel rione Pustunina alla periferia sud di Messina. E’ in corso il riconoscimento da parte dei familiari. Altre tre persone sono ancora disperse.