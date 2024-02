Edy Tamajo: “La Sicilia protagonista della transizione energetica”

Dopo la visita della Meloni a 3Sun

PALERMO – “La nostra Sicilia non deve vivere più di sussidi ma deve essere protagonista di un futuro che guardi la transizione energetica”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo intervistato da Tgcom24 a seguito della visita di ieri, del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Gigafactory 3Sun di Enel a Catania.

Un’industria “sostenibile”

“Noi abbiamo grande attenzione per lo sviluppo di queste iniziative. Abbiamo puntato molto su questo settore e soprattutto abbiamo promosso in sinergia con il governo nazionale, un’attività di sostegno e ricerca per la transizione ambientale per il nostro sistema industriale. Noi siamo convinti che questo rappresenti il futuro ed anche un modo per migliorare i servizi e per attivare quei meccanismi riguardo lo sviluppo sostenibile”, conclude Tamajo.

“Stiamo lavorando mettendo in campo tante risorse provenienti anche dall’Unione Europea per creare automatismi che che vanno in questa direzione”.