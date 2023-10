Egitto, maxi incendio in una stazione di polizia: un centinaio di feriti

Si temono vittime, stato d'emergenza in tutti gli ospedali di Ismalia

Un enorme incendio è divampato in una stazione di polizia a Ismalia, in Egitto. La notizia è stata riportata dalla tv Al-Arabiya secondo cui ci sarebbero un centinaio di feriti. ma si temono anche delle vittime. Le notizie sono ancora frammentarie e non è chiara la dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le emittenti Al Arabiya e Al Hadath hanno riferito che è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali della città del Canale di Suez per poter accogliere i feriti. Avviata un’indagine per individuare la causa dell’incendio e come si sia diffuso così rapidamente.