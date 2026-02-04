L’asfalto cede all’improvviso, voragine inghiotte una stazione di servizio – VIDEO

La struttura è collassata ed è scomparsa nel vuoto

Una stazione di servizio è sprofondata improvvisamente nel sottosuolo a New Cairo, in Egitto, causando il ferimento di due persone. L’episodio è avvenuto lo scorso 31 gennaio, ma solo nelle ultime ore sono emerse le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo la strada.

Nel video, diffuso sui social e ripreso dai media locali, si vede chiaramente il manto stradale cedere senza preavviso. In pochi secondi si apre una voragine di grandi dimensioni, profonda circa 15 metri, che inghiotte completamente l’area su cui sorgeva la stazione di servizio.

Le condizioni dei feriti

La struttura collassa e scompare nel vuoto, sollevando una densa nube di polvere, mentre le persone presenti si allontanano rapidamente per mettersi in salvo.

Secondo quanto riferito dalla stampa egiziana, non si registrano vittime. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

@gareth.heathen.em88 ⚠️Collapsed Earth ?? ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⏺ Watch as A Gas Station in Cairo Egypy Sinks into 15-Meter-Deep Fissure: ➡️After excavation operations, a fissure in the earth caused a shocking landslide. ⛽️The Cairo fuel station completely collapsed into into the earth, about 15 meters deep. Two adjacent shops also disappeared into the sinkhole. Two people were injured in this incident and have been transferred to a hospital in Egypt for treatment. ?️?@theAxisofTruth ♬ original sound – Gareth heathen emery

Voragine Egitto, le prime ipotesi

Le prime ipotesi indicano che il cedimento del terreno possa essere collegato a lavori di scavo o a interventi edilizi in corso nelle vicinanze, che avrebbero compromesso la stabilità del sottosuolo.

Le autorità hanno provveduto a delimitare l’area interessata e hanno avviato un’indagine per accertare le cause del crollo. Le immagini della voragine che arrivano dall’Egitto sono impressionanti.

