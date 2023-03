Ekipe Orizzonte, che carattere: la Coppa Italia è tua!

Finale tiratissima contro il Plebiscito Padova: ma, alla fine, è trionfo rossoazzurro.

CATANIA. Una vittoria di grande personalità al termine di una Final sia che ha portato l’Ekipe Orizzonte Catania a conquistare una edizione di Coppa Italia di pallanuoto femminile davvero combattuta.

Le etnee nella finale di Ostia ha battuto per 9 a 7 il Plebiscito Padova nell’arco di quattro tempi al fulmicotone.

Per la cronaca, il terzo posto è stato centrato dalla SIS Roma che ha sconfitto 10 a 5 la Rapallo Pallanuoto.



Per l’Ekipe Orizzonte si tratta della quinta Coppa Italia dopo averla vinta nel 2012, 2013, 2018 e 2019.