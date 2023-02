Ekipe Orizzonte, successo netto contro Rapallo Pallanuoto

"Da adesso in poi non si potrà più sbagliare"

L’Ekipe Orizzonte vince l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile sul campo del Rapallo Pallanuoto. Successo netto nel pomeriggio di martedì 7 febbraio per le catanesi, che hanno superato le liguri con il punteggio di 17-7 grazie a una prestazione in crescendo.

Le rossazzurre hanno vinto il primo tempo per 5-3, ipotecando i tre punti già nella seconda frazione, con un secco 4-1. Stesso punteggio nel terzo parziale sempre a favore della squadra allenata da Martina Miceli, che ha poi conquistato il quarto tempo per 4-2.

Claudia Marletta è stata la miglior marcatrice della partita con 5 reti, mentre Gaia Gagliardi ed Alice Williams sono andate a segno 3 volte a testa. Due gol ciascuno per Bronte Halligan e Dafne Bettini, 1 per Giulia Viacava e Aurora Longo.

POST PARTITA

Al termine della sfida bilancio affidato al capitano dell’Ekipe Orizzonte, che ha dedicato un pensiero a Roberta Bianconi, colpita nelle scorse ore dalla scomparsa della madre: “Ci è dispiaciuto moltissimo non vedere Roberta in acqua – ha detto Valeria Palmieri – e tutte noi le mandiamo un grandissimo abbraccio in questo momento di dolore. Quella di oggi era una partita da non sottovalutare, soprattutto per gli impegni importanti che affronteremo in questo mese. Ci siamo dette di provare, fare e sbagliare per prendere sicurezza sia singolarmente che come squadra. Il primo tempo non è stato dei migliori, ma piano piano ci siamo sciolte. Da adesso in poi non si potrà più sbagliare, perchè iniziano le partite che contano, nelle quali vince chi sbaglia meno. Abbiamo grande voglia di fare bene e andare avanti in coppa, stiamo bene e non vediamo l’ora di giocare contro il Glyfada”.

Giovedì 9 la squadra rossazzurra partirà per Atene, dove sabato 11 alle 19:00 affronterà le greche nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il ritorno è invece previsto sabato 25 febbraio alle 17:00 a Catania.

IL TABELLINO DEL MATCH

RAPALLO PALLANUOTO-L’EKIPE ORIZZONTE 7-17

Parziali: 3-5; 1-4; 1-4; 2-4

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 3, U. Gitto, I. Rossi, D. Carrasco Leyva 1, L. Vanelo, G. Gnetti 1, B. Cabona, S. Costa, Marcialis, V. Giavina, G. Apilongo 2. All. Antonucci

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri, C. Marletta 5, G. Gagliardi 3, A. Williams 3, A. Longo 1, M. Leone, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Pinato e Rovida

Note: Prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la mamma dell’attaccante del Rapallo e della nazionale, Roberta Bianconi, che è venuta a mancare. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/6 e Orizzonte 3/9 + 3 rigori realizzati. Uscite per limite di falli Carrasco, Cabona e Costa (B) e Gant (O) nel quarto tempo. Nell’Orizzonte in porta Condorelli dall’inizio e Celona negli utlimi due minuti della partita. Spettatori 100 circa