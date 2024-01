La decisione del Consiglio dei ministri

ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per l’election day, che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali.

Novità per i sindaci dei piccoli comuni

Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite. “L’abbinamento per favorire la massima partecipazione al voto – dice il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, al termine del Cdm odierno -. Il provvedimento prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti”. Calderoli parla di “coronamento di un’altra storica battaglia della Lega, nell’interesse dei territori e dei cittadini”.