Eleonora Abbagnato: “Io e mio marito faremo una grande festa a Palermo”

La coppia prossima al traguardo dei 15 anni d'amore

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti festeggeranno i loro primi quindici anni d’amore con una grande festa a Palermo, città in cui si sono conosciuti e innamorati. Ad annunciarlo è stato l’ex étoile dell’Opéra di Parigi, originaria del capoluogo siciliano, nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta a “Donne al Bivio Weekend”, nella puntata andata in onda sabato 25 ottobre. Il party si svolgerà il 13 giugno 2026.

L’ex ballerina, oggi direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, e l’ex calciatore originario di Torino sono convolati a nozze il 13 giugno 2011 nella Cappella Palatina di Palermo. Dalla loro unione sono nati Julia (2012) che sta seguendo le orme materne e Gabriel (2015) che gioca a calcio come il padre.

Federico Balzaretti ha altre due figlie

Eleonora Abbagnato ha cresciuto come fossero sue anche Lucrezia (2006) e Ginevra (2008) nate da una precedente relazione del marito. “Non sono incinta del terzo bebé – ha fatto sapere la 47enne – Se non fossi così impegnata con il mio lavoro sicuramente avrei avuto un altro figlio. Amo profondamente fare la mamma”.

Eleonora Abbagnato ha raccontato in svariate interviste come ha conosciuto Federico Balzaretti con cui si appresta a festeggiare il 15esimo anniversario di matrimonio. All’epoca il marito giocava come terzino nel Palermo. La sua carriera calcistica si è interrotta a 33 anni a causa di alcuni problemi fisici. Oggi è un dirigente della Roma e si occupa dello scouting e dei giocatori in prestito.

Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato (Foto da video)

Eleonora Abbagnato e il primo incontro con il marito

“Ci siamo incontrati a Palermo – svelò l’ex étoile al “Corriere della Sera” – Un parrucchiere amico comune organizzò una cena per farci conoscere. La volta dopo venne a casa e mangiammo una pasta col pesce cucinata da mio padre (l’ex presidente del Palermo Elio Abbagnato, ndr). Io ripartii subito. Lui mi mandò un bellissimo messaggio”.

Il loro amore ha resistito anche alla lontananza. “Scappavo da Parigi, anche solo per un giorno, per andare a Palermo dove giocava Federico – confidò Eleonora Abbagnato a “Verissimo” – (…) Una volta Federico è scappato a Parigi per salutarmi prima della prima convocazione in Nazionale. Devo dire che il nostro è un percorso fatto anche di tanti sacrifici”.

“Era un po’ destino che sposassi Federico”

“Quando giocava a Palermo, Federico era contento perché era abbastanza coccolato – aggiunse – Poi erano tutti fan del terzino del Palermo. Tra l’altro all’epoca era un grande Palermo. Mio papà era nel calcio, quindi da piccola la domenica ero incavolata nera perché dovevamo andare allo stadio”.

“Papà è stato presidente del Palermo per tanti anni, mio zio era presidente del Catania. Il calcio mi piaceva ma io pensavo solo a ballare. Però mi toccava vedere le partite la domenica. Quindi era un po’ destino che sposassi Federico”, sentenziò.