Elezioni a Licodia Eubea, Santo Randone si candida a sindaco

Meno di un mese al voto e l'ex vicesindaco e assessore ufficializza la sua corsa alla carica di primo cittadino.

LICODIA EUBEA – Meno di un mese alle amministrative, e a Licodia Eubea Santo Randone è ufficialmente in corsa per la fascia di primo cittadino con il progetto “Licodia che vogliamo”. Ex vicesindaco e assessore, Randone, in una nota diffusa alla stampa, dichiara: “Mi sento pronto per mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza, forte della consapevolezza di avere una squadra improntata ai valori della sana politica che mi segue e si fida di me. Un gruppo di persone molto motivate, sia neofite della politica che esperienti, che sanno bene che c’è tanto da fare per la nostra Licodia, e che vogliono spendersi con passione e dedizione. Il programma è in fase di completamento e sarà presentato a breve, così come la mia squadra assessoriale e i candidati della lista Licodia che vogliamo. Per i miei concittadini ci sono sempre stato e sempre ci sarò, mettendoci la faccia, con umiltà e caparbietà”.