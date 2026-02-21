Elezioni a Termini Imerese, l’Udc propone l’ex sindaco Francesco Giunta

"Una grande opportunità per il nostro territorio"

PALERMO – L’Udc propone Francesco Giunta. Maurizio Lo Galbo responsabile della formazione delle liste Udc in Sicilia e Paolo Franzella Segretario Provinciale Udc, dichiarano che l’avvocato Francesco Giunta è a nostro avviso il candidato ideale come sindaco di Termini Imerese. “Annunciamo con grande orgoglio e convinzione, l’appoggio e la proposizione alla candidatura a sindaco di Termini Imerese di Francesco Giunta”.

“Scelta di qualità”

“Proprio per la sua cultura di moderato con una visione politica basata sulla dottrina della Chiesa Cattolica, Francesco Giunta è la persona giusta per guidare Termini Imerese verso un futuro di crescita e di sviluppo”. Lo Galbo e Franzella sostengono che la candidatura di Francesco Giunta sia una scelta di qualità e di persona competente.

Già consigliere comunale e sindaco, Francesco Giunta porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza della città, unite a una forte sensibilità sociale e a una visione politica centrata sulla persona e sulla comunità.

La candidatura

“Noi dell’Udc proponiamo la candidatura dell’avvocato. Francesco Giunta, e lo sosteniamo proprio per questi suoi valori. Siamo convinti che la sua candidatura rappresenti una grande opportunità per Termini Imerese e per i suoi cittadini. Invitiamo tutto il cdx a sostenerlo e a unirsi a noi in questo progetto di rinascimento per la città di Termini Imerese.