Elezioni amministrative 2022 a Scordia, risultati: Barchitta di nuovo sindaco

I risultati non sono ancora definitivi, ma i parziali sembrano inappellabili.

SCORDIA – “Ringrazio i miei concittadini per la fiducia: siamo al 55 per cento, mancano ancora duemila schede, coltiviamo il sogno di arrivare al 60 per cento delle preferenze“. Sono queste le prime parole di Franco Barchitta, eletto di nuovo sindaco del Comune di Scordia alle elezioni amministrative 2022. Nonostante lo spoglio sia ancora in corso, in poche ore l’uscente Barchitta ha quasi doppiato i suoi tre avversari: Ignazio Gravina, Salvatore Milluzzo e Giovanna Catalano. Quasi tutte le venti sezioni in cui è suddivisa Scordia hanno da subito riconsegnato la città nelle mani del primo cittadino che cercava la riconferma. Così Franco Barchitta sarà di nuovo sindaco di Scordia, già al primo turno.

“La voglia di ricostruire continua – prosegue Barchitta, raggiunto da LiveSicilia all’inizio dei festeggiamenti – Cinque anni fa abbiamo trovato una situazione disastrosa. Abbiamo fatto tanto, ma non basta. Siamo andati oltre le nostre aspettative, per questo mandato, ma dobbiamo fare ancora meglio per il prossimo. La città di Scordia ha ancora bisogno di noi”.

Barchitta, ex dipendente di un Centro per l’impiego della Regione Siciliana, era stato eletto nel 2017, centrando la sfida contro la candidata del Movimento 5 stelle Maria Stella Contarino. Cinque anni dopo, ha cercato e ottenuto la riconferma, alla sua quinta campagna elettorale: oltre alla competizione vinta del 2017, il sindaco aveva tentato di raggiungere lo scranno più alto del municipio – senza successo – nel 2002, nel 2008 e nel 2013.

La campagna elettorale scordiense per le elezioni amministrative 2022 è cominciata molto presto. Oltre alla quasi ovvia ricandidatura di Barchitta, sostenuto da quattro liste (Barchitta sindaco, Io sto con Franco Barchitta, Forza Italia e Noi per Scordia), è uscito presto anche il nome di Ignazio Gravina, il candidato giallorosso, sostenuto dai pentastellati e da alcune porzioni del Partito democratico, oltre che dalla lista civica Insieme per Scordia.

La sinistra ha trovato presto, invece, una convergenza sull’ex sindaco Salvatore Milluzzo, già primo cittadino nel 1993 e nel 2002, iscritto al Pd. A sostegno di Milluzzo sono scese le liste Scordia bene Comune e Democratici per Scordia, col sostegno esterno di Sinistra Italiana. L’ultima sfidante, Giovanna Catalano, era stata eletta consigliera comunale nel 2017 in una lista a sostegno di Barchitta. Alla fine di questa esperienza amministrativa, però, ha scelto di candidarglisi contro con due liste: Cambiamo Scordia e Scordia nel cuore.

Per quanto non ancora definitivi (lo saranno probabilmente solo in serata), i risultati parziali consegnano un chiarissimo esito del voto: Barchitta quasi doppia il candidato sindaco arrivato secondo, Ignazio Gravina. Terzo gradino del podio per Salvatore Milluzzo, staccato di quasi dieci punti percentuali dal candidato giallorosso. Giovanna Catalano, da candidata outsider, si conferma fanalino di coda.