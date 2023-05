Elezioni in Sicilia, primi exit-poll e risultati DIRETTA

Chiusi i seggi, al via lo spoglio delle schede: Trantino avanti a Catania, Cassì a Ragusa, Messina a Siracusa e Miceli a Trapani

9' DI LETTURA

Seggi chiusi in Sicilia, dove 128 Comuni hanno votato ieri e oggi per una nuova tornata di elezioni amministrative. Quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne in Sicilia: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. In 113 amministrazioni si è votato con sistema maggioritario (fino a 15 mila abitanti), mentre in 15 con il sistema proporzionale (oltre ai capoluoghi anche Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Mascalucia, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini).

L’affluenza alle elezioni comunali

Nell’isola si è registrato un forte calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni. Ieri sera, domenica 28 maggio, alla chiusura dei seggi alle ore 23, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.

A Catania l’affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con – 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con un calo del 16,27%. I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio.

LEGGI ANCHE: Catania e provincia, alle 15 via allo spoglio: la DIRETTA

Le elezioni comunali in Sicilia: i risultati

16:06 – E’ Sclafani Bagni (Pa), poco più di 1.700 abitanti, il primo comune a eleggere il nuovo sindaco in questa tornata di amministrative in Sicilia: si tratta di Giuseppe Solazzo. Era l’unico candidato. La legge prevede che per essere valida la votazione è necessario che si rechi alle urne almeno la metà più degli elettori. e che il candidato riceva la maggioranza delle preferenze. Su 351 aventi diritto hanno votato in 244.



15:57 – Il centrodestra conquista il comune di Catania, con Enrico Trantino avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Secondo posto per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. A Ragusa, invece, si conferma il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche. Gli exit poll lo danno tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%. Si decideranno al ballottaggio, invece, le sfide di Siracusa e Trapani. Nel primo capoluogo in testa, sempre secondo gli exit poll, c’è il candidato del centrodestra Ferdinando Messina (24-28%), seguito a breve distanza dalla candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta (23-27%). Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%. A Trapani, invece, in testa c’è il candidato del centrodestra Maurizio Miceli con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%.

15:45 – I Comuni di Sclafani Bagni (Palermo) e Mongiuffi Melia (Messina) hanno riconfermato i loro sindaci. Si tratta di Giuseppe Solazzo e Rosario Leonardo D’Amore. Per gli unici candidati alla fascia tricolore la sfida era solo il quorum: la legge elettorale prevede infatti che in caso di candidato unico l’elezione sia valida se vota il 50% più uno degli elettori.

I candidati a Trapani, Miceli in testa con 42-46%

15:09 – Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%.

I candidati a Siracusa, Messina in testa con 24-28%

15:06 – Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

I candidati a Ragusa, Cassì in testa con 59-63%

15:03 – Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.

I candidati a Catania, Trantino in testa con 56-60%

15:01 – Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.

12:36 – Un 35enne di Siracusa è stato denunciato dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione delle operazioni di voto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ieri pomeriggio si è presentato al seggio per votare per le amministrative ma quando ha preso il documento di identità dalla tasca avrebbe estratto anche un santino elettorale di un candidato. Il presidente di seggio lo ha redarguito e il 35enne lo ha aggredito sferrandogli un pugno. Necessario l’intervento del personale del 118 per soccorrere la vittima. Gli agenti della Digos sono intervenuti immediatamente ed hanno identificato il presunto aggressore

Elezioni amministrative 2023: affluenza, riepilogo regionale

28 maggio 2023 29 maggio 2023 Comune Elettori Votanti 28/5/2023 ore 12:00 % 28/5/2023 ore 12:00 %

elezioni precedenti Diff. %

1° rilevamento Votanti 28/5/2023 ore 19:00 % 28/5/2023 ore 19:00 %

elezioni precedenti Diff. %

2° rilevamento Votanti 28/5/2023 ore 23:00 % 28/5/2023 ore 23:00 %

elezioni precedenti Diff. %

3° rilevamento Votanti 29/5/2023 ore 15:00 % 29/5/2023 ore 15:00 %

elezioni precedenti Diff. %

4° rilevamento Comune Provincia di AGRIGENTO (AG) Burgio 3.525 374 10,61 15,25 -4,64 1.121 31,80 39,14 -7,34 1.563 44,34 54,02 -9,68 – – 54,02 – Burgio Calamonaci 1.866 145 7,77 16,37 -8,60 561 30,06 41,97 -11,91 714 38,26 51,15 -12,88 – – 51,15 – Calamonaci Castrofilippo 4.023 347 8,63 11,21 -2,58 994 24,71 29,77 -5,06 1.458 36,24 42,89 -6,65 – – 42,89 – Castrofilippo Cianciana 6.694 487 7,28 9,61 -2,33 1.466 21,90 26,07 -4,17 1.909 28,52 36,68 -8,16 – – 36,68 – Cianciana Grotte 9.401 559 5,95 8,94 -3,00 1.869 19,88 23,81 -3,93 2.677 28,48 35,38 -6,91 – – 35,38 – Grotte Joppolo Giancaxio 1.908 215 11,27 15,55 -4,28 576 30,19 37,54 -7,36 724 37,95 45,27 -7,32 – – 45,27 – Joppolo Giancaxio Licata 42.818 3.937 9,19 11,84 -2,64 10.903 25,46 28,24 -2,78 14.828 34,63 42,33 -7,70 – – 42,33 – Licata Lucca Sicula 2.185 221 10,11 14,58 -4,46 829 37,94 41,73 -3,79 1.091 49,93 57,13 -7,20 – – 57,13 – Lucca Sicula Menfi 12.830 1.467 11,43 13,81 -2,37 4.399 34,29 39,32 -5,04 5.999 46,76 61,07 -14,31 – – 61,07 – Menfi Ravanusa 14.590 1.459 10,00 14,50 -4,50 3.632 24,89 29,77 -4,87 5.100 34,96 43,92 -8,96 – – 43,92 – Ravanusa Sambuca di Sicilia 5.581 656 11,75 16,22 -4,47 2.075 37,18 43,48 -6,30 3.095 55,46 64,58 -9,12 – – 64,58 – Sambuca di Sicilia San Giovanni Gemini 7.228 1.163 16,09 23,28 -7,19 2.863 39,61 50,09 -10,48 3.980 55,06 71,42 -16,36 – – 71,42 – San Giovanni Gemini Sant’Angelo Muxaro 3.322 266 8,01 11,47 -3,46 640 19,27 23,09 -3,82 841 25,32 30,02 -4,70 – – 30,02 – Sant’Angelo Muxaro Santo Stefano Quisquina 4.469 564 12,62 18,36 -5,74 1.586 35,49 44,74 -9,25 2.270 50,79 66,47 -15,67 – – 66,47 – Santo Stefano Quisquina AG 120.440 11.860 9,85 – – 33.514 27,83 – – 46.249 38,40 – – 0 0,00 – – AG Provincia di CALTANISSETTA (CL) Delia 7.123 587 8,24 8,23 0,01 1.656 23,25 21,22 2,02 2.295 32,22 34,24 -2,02 – – 34,24 – Delia Milena 3.561 347 9,74 14,87 -5,13 1.167 32,77 40,72 -7,95 1.583 44,45 57,00 -12,55 – – 57,00 – Milena Montedoro 2.786 196 7,04 9,88 -2,84 555 19,92 23,92 -4,00 772 27,71 35,34 -7,63 – – 35,34 – Montedoro Riesi 15.216 1.170 7,69 10,46 -2,77 3.352 22,03 25,35 -3,32 4.867 31,99 40,44 -8,45 – – 40,44 – Riesi Sutera 2.640 199 7,54 13,48 -5,95 653 24,73 30,82 -6,08 794 30,08 37,71 -7,63 – – 37,71 – Sutera CL 31.326 2.499 7,98 – – 7.383 23,57 – – 10.311 32,92 – – 0 0,00 – – CL Provincia di CATANIA (CT) Aci Sant’Antonio 15.429 2.512 16,28 21,36 -5,08 6.451 41,81 47,79 -5,98 8.091 52,44 66,50 -14,06 – – 66,50 – Aci Sant’Antonio Acireale 45.626 7.865 17,24 21,27 -4,04 19.067 41,79 48,54 -6,75 24.004 52,61 66,71 -14,10 – – 66,71 – Acireale Belpasso 23.679 3.571 15,08 16,51 -1,43 9.290 39,23 42,45 -3,21 11.946 50,45 61,95 -11,50 – – 61,95 – Belpasso Biancavilla 21.638 2.400 11,09 15,49 -4,39 7.421 34,30 41,49 -7,19 10.466 48,37 63,45 -15,08 – – 63,45 – Biancavilla Camporotondo Etneo 4.081 843 20,66 24,95 -4,29 1.912 46,85 52,12 -5,27 2.387 58,49 70,31 -11,82 – – 70,31 – Camporotondo Etneo Castel di Iudica 4.260 715 16,78 18,81 -2,02 2.026 47,56 47,37 0,19 2.675 62,79 73,19 -10,40 – – 73,19 – Castel di Iudica Catania 261.109 29.069 11,13 15,33 -4,20 77.346 29,62 36,09 -6,47 104.168 39,89 53,13 -13,24 – – 53,13 – Catania Gravina di Catania 21.932 3.484 15,89 20,82 -4,93 8.286 37,78 46,18 -8,40 10.331 47,10 61,60 -14,50 – – 61,60 – Gravina di Catania Maletto 4.757 452 9,50 12,99 -3,48 1.565 32,90 35,75 -2,85 2.337 49,13 54,71 -5,58 – – 54,71 – Maletto Mascalucia 26.938 3.622 13,45 18,96 -5,51 9.467 35,14 43,61 -8,47 11.910 44,21 59,35 -15,14 – – 59,35 – Mascalucia Mineo 7.317 637 8,71 12,05 -3,34 1.669 22,81 28,35 -5,54 2.452 33,51 43,04 -9,53 – – 43,04 – Mineo Piedimonte Etneo 4.752 592 12,46 17,39 -4,94 1.566 32,95 42,99 -10,04 2.017 42,45 58,30 -15,86 – – 58,30 – Piedimonte Etneo Riposto 13.975 2.174 15,56 20,04 -4,48 5.176 37,04 44,85 -7,81 6.488 46,43 61,56 -15,13 – – 61,56 – Riposto San Cono 3.775 415 10,99 12,95 -1,95 1.100 29,14 30,82 -1,68 1.468 38,89 44,95 -6,06 – – 44,95 – San Cono San Gregorio di Catania 9.949 1.362 13,69 19,86 -6,17 3.386 34,03 44,53 -10,50 4.213 42,35 60,76 -18,41 – – 60,76 – San Gregorio di Catania Santa Venerina 7.451 1.150 15,43 20,95 -5,52 3.192 42,84 51,66 -8,82 4.114 55,21 70,77 -15,56 – – 70,77 – Santa Venerina Sant’Alfio 1.635 188 11,50 19,04 -7,55 567 34,68 47,22 -12,54 772 47,22 66,02 -18,80 – – 66,02 – Sant’Alfio Valverde 6.701 1.069 15,95 21,68 -5,73 2.673 39,89 46,91 -7,02 3.380 50,44 63,36 -12,92 – – 63,36 – Valverde Viagrande 7.577 959 12,66 19,06 -6,40 2.636 34,79 45,94 -11,15 3.479 45,92 65,83 -19,91 – – 65,83 – Viagrande CT 492.581 63.079 12,81 – – 164.796 33,46 – – 216.698 43,99 – – 0 0,00 – – CT Provincia di ENNA (EN) Aidone 6.363 510 8,02 11,07 -3,06 1.431 22,49 32,46 -9,97 2.135 33,55 44,82 -11,26 – – 44,82 – Aidone Assoro 5.618 755 13,44 18,64 -5,20 2.087 37,15 45,22 -8,08 2.665 47,44 58,98 -11,54 – – 58,98 – Assoro Barrafranca 16.910 1.411 8,34 11,64 -3,30 4.136 24,46 34,83 -10,37 5.864 34,68 49,46 -14,78 – – 49,46 – Barrafranca Catenanuova 5.464 682 12,48 21,47 -8,98 1.745 31,94 40,45 -8,52 2.356 43,12 51,36 -8,24 – – 51,36 – Catenanuova Cerami 3.088 201 6,51 10,81 -4,30 770 24,94 33,08 -8,15 1.160 37,56 47,91 -10,34 – – 47,91 – Cerami Gagliano Castelferrato 3.593 606 16,87 21,90 -5,04 1.546 43,03 50,61 -7,58 1.973 54,91 67,84 -12,93 – – 67,84 – Gagliano Castelferrato Leonforte 15.808 1.517 9,60 12,79 -3,19 4.117 26,04 31,97 -5,92 5.999 37,95 51,07 -13,12 – – 51,07 – Leonforte Piazza Armerina 22.838 2.719 11,91 15,16 -3,26 7.545 33,04 36,02 -2,98 9.957 43,60 53,06 -9,46 – – 53,06 – Piazza Armerina Troina 9.678 1.059 10,94 15,90 -4,96 2.917 30,14 41,32 -11,18 4.156 42,94 60,18 -17,24 – – 60,18 – Troina EN 89.360 9.460 10,59 – – 26.294 29,42 – – 36.265 40,58 – – 0 0,00 – – EN Provincia di MESSINA (ME) Alì 908 71 7,82 21,10 -13,28 168 18,50 46,52 -28,02 274 30,18 55,91 -25,73 – – 55,91 – Alì Alì Terme 2.248 460 20,46 23,46 -3,00 1.014 45,11 54,74 -9,63 1.296 57,65 74,17 -16,52 – – 74,17 – Alì Terme Capizzi 3.473 326 9,39 15,18 -5,80 997 28,71 39,67 -10,96 1.621 46,67 58,50 -11,82 – – 58,50 – Capizzi Casalvecchio Siculo 887 91 10,26 16,75 -6,49 305 34,39 43,41 -9,03 405 45,66 62,06 -16,41 – – 62,06 – Casalvecchio Siculo Castel Di Lucio 2.101 210 10,00 10,06 -0,07 597 28,42 30,94 -2,52 799 38,03 46,87 -8,84 – – 46,87 – Castel Di Lucio Castell’Umberto 2.834 322 11,36 17,97 -6,60 1.229 43,37 56,27 -12,91 1.732 61,12 72,67 -11,55 – – 72,67 – Castell’Umberto Fondachelli Fantina 1.050 171 16,29 13,17 3,11 478 45,52 43,71 1,82 590 56,19 59,12 -2,93 – – 59,12 – Fondachelli Fantina Frazzanò 795 95 11,95 16,76 -4,81 257 32,33 46,24 -13,92 368 46,29 58,15 -11,86 – – 58,15 – Frazzanò Furci Siculo 3.150 673 21,37 24,86 -3,49 1.472 46,73 57,41 -10,68 1.865 59,21 73,60 -14,40 – – 73,60 – Furci Siculo Gualtieri Sicaminò 1.725 184 10,67 18,26 -7,60 592 34,32 50,44 -16,12 818 47,42 66,06 -18,64 – – 66,06 – Gualtieri Sicaminò Mazzarrà Sant’Andrea 1.436 143 9,96 8,43 1,53 498 34,68 45,51 -10,83 668 46,52 57,26 -10,74 – – 70,11 – Mazzarrà Sant’Andrea Militello Rosmarino 1.100 196 17,82 18,98 -1,16 476 43,27 55,03 -11,76 662 60,18 75,50 -15,31 – – 75,50 – Militello Rosmarino Monforte San Giorgio 2.833 297 10,48 12,12 -1,64 954 33,67 34,30 -0,63 1.353 47,76 51,95 -4,19 – – 51,95 – Monforte San Giorgio Mongiuffi Melia 557 101 18,13 39,42 -21,29 251 45,06 70,56 -25,50 326 58,53 84,77 -26,24 – – 84,77 – Mongiuffi Melia Montagnareale 1.478 218 14,75 20,18 -5,43 646 43,71 53,38 -9,68 866 58,59 69,76 -11,17 – – 69,76 – Montagnareale Motta Camastra 1.246 106 8,51 14,35 -5,84 295 23,68 36,16 -12,49 430 34,51 50,85 -16,34 – – 50,85 – Motta Camastra Pace del Mela 5.375 857 15,94 18,66 -2,71 2.294 42,68 50,20 -7,52 3.008 55,96 69,89 -13,93 – – 69,89 – Pace del Mela Roccafiorita 246 14 5,69 10,63 -4,94 61 24,80 33,46 -8,67 91 36,99 55,51 -18,52 – – 55,51 – Roccafiorita Roccalumera 3.950 672 17,01 23,72 -6,71 1.678 42,48 52,45 -9,97 2.133 54,00 70,88 -16,88 – – 70,88 – Roccalumera Roccavaldina 1.185 141 11,90 15,51 -3,61 457 38,57 45,19 -6,63 636 53,67 63,52 -9,85 – – 63,52 – Roccavaldina San Filippo del Mela 6.201 929 14,98 17,94 -2,95 2.432 39,22 46,82 -7,61 3.290 53,06 67,16 -14,11 – – 67,16 – San Filippo del Mela San Fratello 3.469 441 12,71 17,22 -4,51 1.338 38,57 49,07 -10,50 2.012 58,00 71,88 -13,88 – – 71,88 – San Fratello San Teodoro 1.270 158 12,44 16,39 -3,95 557 43,86 54,19 -10,33 808 63,62 74,39 -10,77 – – 74,39 – San Teodoro Santa Domenica Vittoria 839 140 16,69 16,91 -0,23 348 41,48 46,63 -5,15 552 65,79 73,03 -7,24 – – 73,03 – Santa Domenica Vittoria Santa Lucia del Mela 4.379 494 11,28 22,19 -10,91 1.385 31,63 52,65 -21,02 1.814 41,42 68,40 -26,97 – – 68,40 – Santa Lucia del Mela Sant’Agata di Militello 11.282 1.803 15,98 21,96 -5,98 4.854 43,02 54,08 -11,06 6.369 56,45 72,34 -15,89 – – 72,34 – Sant’Agata di Militello Scaletta Zanclea 2.049 311 15,18 21,74 -6,57 773 37,73 48,72 -10,99 1.049 51,20 66,68 -15,49 – – 66,68 – Scaletta Zanclea Taormina 9.818 1.702 17,34 22,70 -5,37 3.891 39,63 47,46 -7,83 5.025 51,18 65,58 -14,40 – – 65,58 – Taormina Tripi 1.694 212 12,51 9,07 3,44 407 24,03 26,92 -2,90 459 27,10 36,22 -9,13 – – 36,22 – Tripi Tusa 3.033 299 9,86 18,23 -8,37 850 28,03 46,14 -18,12 1.250 41,21 62,62 -21,41 – – 62,62 – Tusa Ucria 1.119 100 8,94 15,50 -6,56 319 28,51 39,68 -11,17 523 46,74 60,07 -13,33 – – 60,07 – Ucria Valdina 1.165 147 12,62 18,21 -5,59 469 40,26 49,09 -8,83 664 57,00 70,94 -13,95 – – 70,94 – Valdina ME 84.895 12.084 14,23 – – 32.342 38,10 – – 43.756 51,54 – – 0 0,00 – – ME Provincia di PALERMO (PA) Alimena 2.507 217 8,66 13,57 -4,91 736 29,36 36,70 -7,35 1.079 43,04 52,23 -9,19 – – 52,23 – Alimena Baucina 2.040 284 13,92 16,63 -2,70 840 41,18 50,52 -9,34 1.154 56,57 66,75 -10,18 – – 66,75 – Baucina Campofelice di Roccella 7.196 1.206 16,76 22,60 -5,84 2.878 39,99 49,16 -9,17 3.760 52,25 66,22 -13,97 – – 66,22 – Campofelice di Roccella Campofiorito 1.551 218 14,06 19,23 -5,18 562 36,23 41,55 -5,31 697 44,94 56,82 -11,88 – – 56,82 – Campofiorito Capaci 10.769 1.582 14,69 18,86 -4,17 3.945 36,63 45,06 -8,43 5.330 49,49 62,14 -12,64 – – 62,14 – Capaci Casteldaccia 10.314 1.718 16,66 22,08 -5,42 4.049 39,26 51,84 -12,58 5.191 50,33 66,30 -15,97 – – 66,30 – Casteldaccia Castronovo di Sicilia 2.848 557 19,56 25,97 -6,42 1.403 49,26 59,04 -9,78 1.768 62,08 75,15 -13,08 – – 75,15 – Castronovo di Sicilia Cefalà Diana 971 152 15,65 19,55 -3,90 439 45,21 55,50 -10,29 590 60,76 73,32 -12,56 – – 73,32 – Cefalà Diana Cerda 4.341 761 17,53 20,85 -3,32 2.045 47,11 56,14 -9,04 2.789 64,25 77,26 -13,02 – – 77,26 – Cerda Collesano 3.815 465 12,19 13,83 -1,64 1.489 39,03 41,54 -2,50 2.050 53,74 62,12 -8,38 – – 62,12 – Collesano Contessa Entellina 2.023 252 12,46 21,94 -9,49 734 36,28 48,54 -12,26 947 46,81 60,85 -14,04 – – 60,85 – Contessa Entellina Geraci Siculo 1.614 277 17,16 20,79 -3,63 796 49,32 61,00 -11,68 1.073 66,48 79,21 -12,73 – – 79,21 – Geraci Siculo Giuliana 1.767 304 17,20 23,42 -6,21 804 45,50 48,71 -3,21 1.042 58,97 67,26 -8,29 – – 67,26 – Giuliana Gratteri 862 176 20,42 14,47 5,94 430 49,88 42,22 7,67 546 63,34 60,20 3,14 – – 60,20 – Gratteri Lercara Friddi 12.151 496 4,08 6,42 -2,34 1.765 14,53 20,19 -5,67 2.869 23,61 34,36 -10,75 – – 34,36 – Lercara Friddi Marineo 5.747 651 11,33 15,52 -4,20 2.088 36,33 46,47 -10,14 2.956 51,44 67,52 -16,08 – – 67,52 – Marineo Montemaggiore Belsito 2.912 401 13,77 18,82 -5,05 1.250 42,93 51,99 -9,07 1.759 60,41 73,99 -13,58 – – 73,99 – Montemaggiore Belsito Roccapalumba 3.428 351 10,24 13,80 -3,56 973 28,38 34,89 -6,51 1.461 42,62 51,58 -8,96 – – 51,58 – Roccapalumba Sciara 2.646 336 12,70 18,31 -5,61 1.098 41,50 48,97 -7,47 1.451 54,84 64,00 -9,16 – – 64,00 – Sciara Sclafani Bagni 351 47 13,39 15,70 -2,31 139 39,60 50,63 -11,03 208 59,26 71,14 -11,88 – – 71,14 – Sclafani Bagni Trabia 9.547 1.398 14,64 14,04 0,60 3.614 37,85 40,56 -2,71 4.732 49,57 53,32 -3,75 – – 68,84 – Trabia Ustica 1.269 179 14,11 20,02 -5,91 406 31,99 45,26 -13,26 536 42,24 65,92 -23,68 – – 65,92 – Ustica Ventimiglia di Sicilia 2.251 238 10,57 16,90 -6,32 770 34,21 44,95 -10,75 1.094 48,60 61,72 -13,12 – – 61,72 – Ventimiglia di Sicilia Vicari 2.673 282 10,55 10,71 -0,16 1.094 40,93 36,81 4,12 1.449 54,21 59,23 -5,02 – – 59,23 – Vicari Villafrati 2.852 457 16,02 17,37 -1,34 1.334 46,77 54,76 -7,98 1.725 60,48 73,70 -13,21 – – 73,70 – Villafrati PA 98.445 13.005 13,21 – – 35.681 36,24 – – 48.256 49,02 – – 0 0,00 – – PA Provincia di RAGUSA (RG) Acate 7.347 1.096 14,92 17,16 -2,24 3.148 42,85 43,35 -0,50 4.075 55,46 64,35 -8,88 – – 64,35 – Acate Comiso 26.263 3.041 11,58 17,96 -6,38 8.629 32,86 42,81 -9,95 11.512 43,83 63,32 -19,49 – – 63,32 – Comiso Modica 47.828 6.928 14,49 19,41 -4,92 17.511 36,61 42,97 -6,36 22.822 47,72 62,66 -14,94 – – 62,66 – Modica Ragusa 63.029 8.332 13,22 17,85 -4,63 21.632 34,32 41,50 -7,18 27.299 43,31 58,22 -14,91 – – 58,22 – Ragusa RG 144.467 19.397 13,43 – – 50.920 35,25 – – 65.708 45,48 – – 0 0,00 – – RG Provincia di SIRACUSA (SR) Buccheri 2.734 181 6,62 13,00 -6,37 622 22,75 35,38 -12,63 866 31,68 47,08 -15,41 – – 47,08 – Buccheri Buscemi 1.108 200 18,05 21,92 -3,87 570 51,44 48,25 3,20 720 64,98 69,09 -4,11 – – 69,09 – Buscemi Carlentini 15.570 2.035 13,07 18,96 -5,89 5.594 35,93 43,15 -7,22 7.306 46,92 65,50 -18,58 – – 65,50 – Carlentini Francofonte 12.383 1.574 12,71 14,77 -2,06 4.058 32,77 35,60 -2,83 5.625 45,43 58,30 -12,87 – – 58,30 – Francofonte Palazzolo Acreide 8.514 1.082 12,71 20,07 -7,36 2.895 34,00 42,99 -8,99 3.767 44,24 59,86 -15,61 – – 59,86 – Palazzolo Acreide Portopalo di Capo Passero 3.472 559 16,10 21,55 -5,45 1.622 46,72 52,25 -5,53 2.033 58,55 74,06 -15,51 – – 74,06 – Portopalo di Capo Passero Priolo Gargallo 9.973 1.941 19,46 25,62 -6,16 4.757 47,70 56,47 -8,77 5.761 57,77 74,32 -16,56 – – 74,32 – Priolo Gargallo Siracusa 102.147 13.868 13,58 17,00 -3,43 33.249 32,55 38,10 -5,55 43.309 42,40 55,30 -12,90 – – 55,30 – Siracusa SR 155.901 21.440 13,75 – – 53.367 34,23 – – 69.387 44,51 – – 0 0,00 – – SR Provincia di TRAPANI (TP) Buseto Palizzolo 2.811 349 12,42 17,03 -4,61 1.194 42,48 45,77 -3,29 1.648 58,63 67,53 -8,90 – – 67,53 – Buseto Palizzolo Castellammare del Golfo 15.024 1.746 11,62 13,81 -2,19 5.144 34,24 40,31 -6,07 6.884 45,82 58,25 -12,43 – – 58,25 – Castellammare del Golfo Custonaci 4.755 630 13,25 19,34 -6,09 2.104 44,25 52,10 -7,85 2.898 60,95 75,14 -14,19 – – 75,14 – Custonaci Paceco 9.885 1.285 13,00 18,14 -5,14 3.770 38,14 43,97 -5,84 5.005 50,63 63,94 -13,31 – – 63,94 – Paceco Pantelleria 6.498 760 11,70 13,33 -1,64 2.065 31,78 36,78 -5,00 2.965 45,63 60,07 -14,44 – – 60,07 – Pantelleria Partanna 9.856 1.274 12,93 16,63 -3,70 3.735 37,90 45,05 -7,16 4.859 49,30 62,88 -13,58 – – 62,88 – Partanna Poggioreale 1.575 145 9,21 16,11 -6,91 505 32,06 43,14 -11,08 763 48,44 59,08 -10,64 – – 59,08 – Poggioreale San Vito Lo Capo 4.684 719 15,35 20,50 -5,15 1.877 40,07 51,38 -11,30 2.540 54,23 68,82 -14,59 – – 68,82 – San Vito Lo Capo Santa Ninfa 5.259 769 14,62 18,56 -3,93 2.127 40,44 45,78 -5,34 2.703 51,40 62,41 -11,01 – – 62,41 – Santa Ninfa Trapani 50.934 6.231 12,23 16,47 -4,24 16.077 31,56 39,75 -8,18 21.845 42,89 59,16 -16,27 – – 59,16 – Trapani Valderice 10.387 1.439 13,85 16,59 -2,74 4.103 39,50 44,72 -5,22 5.301 51,03 63,87 -12,83 – – 63,87 – Valderice Vita 1.879 180 9,58 15,76 -6,18 753 40,07 43,21 -3,14 1.024 54,50 62,49 -7,99 – – 62,49 – Vita TP 123.547 15.527 12,57 – – 43.454 35,17 – – 58.435 47,30 – – 0 0,00 – – TP Riepilogo Regionale 1.340.962 168.351 12,55 – – 447.751 33,39 – – 595.065 44,38 – – 0 0,00 – – Riepilogo Regionale

LEGGI Tutto sulle elezioni amministrative nei Comuni della Sicilia: candidati a sindaco, sondaggi, date, risultati, retroscena e interviste dal mondo politico dell’Isola.