Sicilia: sfida all’ultimo voto, ma cala l’affluenza alle urne

Riflettori accesi soprattutto sui quattro comuni capoluogo (Catania, Siracusa, Ragusa Trapani). La posta in gioco.

CATANIA – Sulla Sicilia soffia il vento dell’astensionismo. Il partito “del non voto” rischia di riconfermarsi primo sul podio di questa tornata di elezioni amministrative. E’ questo il dato saliente della tornata elettorale in corso (le urne chiuderanno oggi alle 14) che vede i cittadini di 128 comuni siciliani chiamati al voto. In 113 i centri (quelli fino a 15 mila abitanti) si vota con il sistema maggioritario, in quindici comuni con il proporzionale (eventuali secondi turni di ballottaggio si terranno l’11 e il 12 giugno. Riflettori accesi soprattutto sui quattro comuni capoluogo (Catania, Siracusa, Ragusa Trapani) chiamati a eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. In totale i siciliani chiamati alle urne sono 1.340.889.

I dati sull’affluenza

Un appello alle urne che ieri mattina avevano raccolto in pochi. Tuttavia, nella scorsa tornata elettorale si votava soltanto nella giornata di domenica quindi i dati relativi all’affluenza vanno per il momento presi con le pinze. Alle ore 12 l’asticella dell’affluenza si era fermata a quota 12,55% pari a 168.350 votanti. Nella precedente tornata elettorale era stata del 16,94%. Il dato riguarda anche le grandi città: a Catania la percentuale è del 16,94 (il 4,20% in meno), a Trapani del 12,23 (-4,24%), a Ragusa del 13,22 (-4,63%) e a Siracusa del 13,5 (-3,43%). Un trend che la seconda rilevazione di ieri confermava. Alle 19 il dato si attestava intorno al 33,39% ((447.751 elettori)), quasi sette puti in meno della scorsa tornata elettorale (40,95%). Nella città etnea l’asticella toccava quota 29,62% (36,09% la volta precedente), nella città aretusea il 32,55% (quasi sei punti in meno della corsa tornata elettorale), a Trapani ben otto punti percentuale in meno delle scorse competizioni (il 31%) e a Ragusa il 34,32% a fronte del 41,50% dell’ultima tornata delle comunali. In linea i dati dalla terza rilevazione, quella delle 23. A Ragusa l’affluenza registra il 43%, a Trapani tocca quota 42,89%, a Catania il 39,89% e a Siracusa il 42,40%. La percentuale complessiva a livello regionale si attesta al 44,38 pari a 595.065 elettori.

La posta in gioco

Eppure la posto in gioco in termini politici è alta. La sfida di Catania è un test nazionale sul quale il centrodestra di Giorgia Meloni ha puntato tutte le sue fiches, una partita che si gioca nelle stesse ore della seconda tornata elettorale di altri grossi comuni italiani. Un risultato da sommare e fare valere sotto i riflettori nazionali.

Le amministrative siciliane, inoltre, sono il primo banco di prova elettorale dopo le regionali dello scorso anno che hanno incoronato il centrodestra di Renato Schifani: un test da leggere inforcando le lenti dell’indice di gradimento nei confronti dell’esecutivo oltre che un termometro per testare lo stato di salute dei partiti di maggioranza (con il derby interno tra FdI e la nuova Forza Italia per accaparrarsi lo scettro di primo partito) e di opposizione (con il Fonte Progressista a trazione Pd-M5S che marcia unito a Catania e Siracusa).

Per questo gli occhi restano puntati su Ragusa, Trapani (città finita nell’occhio del ciclone per il mancato sostegno degli uomini legati a Mimmo Turano che hanno deciso di sostenere il sindaco uscente del Pd con tanto di richiesta di dimissioni all’assessore avallata dai meloniani) e Siracusa che si preannunciano sfide “aperte” e, al netto delle operazioni di intesa legate al lavoro del “tavolo” guidato da Marcello Caruso per conto di Renato Schifani, la mancata compattezza della coalizione di centrodestra potrebbe diventare un casus belli da risolvere in sede di “tagliando alla giunta regionale”. Staremo a vedere.