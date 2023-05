Voto in 25 comuni del Palermitano, i risultati in tempo reale DIRETTA

Ecco chi sono i primi vincitori di queste Amministrative

16.45 Quorum superato anche a Ventimiglia di Sicilia, dove festeggia l’unico candidato sindaco Mimmo Anzalone.

16.30 Anche a Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco l’uscente Leonardo Spera (Pd), che era l’unico candidato in lizza. La legge prevede che per essere valida la votazione è necessario che si rechi alle urne almeno la metà più degli elettori. e che il candidato riceva la maggioranza delle preferenze. A Contessa Entellina, uno dei paesi siciliani di origine albanese, il quorum complessivo di votanti rispetto agli iscritti nelle liste elettorali, è stato del 54,09%

16.25 E’ Sclafani Bagni, poco più di 1.700 abitanti, il primo comune a eleggere il nuovo sindaco in questa tornata di amministrative in Sicilia: si tratta di Giuseppe Solazzo. Era l’unico candidato. Su 351 aventi diritto hanno votato in 244.

E’ iniziato lo spoglio anche nei comuni in provincia di Palermo chiamati al voto, in questa tornata di Amministrative di primavera. Da Trabia a Casteldaccia, da Cerda a Contessa Entellina, sono 25 i centri chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale: tutti sono i 15 mila abitanti e, quindi, tutti a turno unico senza ballottaggio.