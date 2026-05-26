I verdetti delle urne

AGRIGENTO – Definitivi i risultati dei nove comuni della provincia di Agrigento al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne comune per comune.

Ad Agrigento si va al ballottaggio. Si contenderanno la poltrona di sindaco Michele Sodano (campo progressista) col 39,10% delle preferenze e Dino Alonge appoggiato da Fi-Fdi-Udc e autonomisti col 34,7%. Ago della bilancia sarà il terzo candidato Luigi Gentile, che era appoggiato da Lega e Dc e che ha ottenuto il 14%.

A Camastra è stato rieletto sindaco Dario Gaglio con il 64,84% di voti.

A Cammarata è stato eletto sindaco Giuseppe Mangiapane con il 60,73% di voti.

A Casteltermini è stato eletto sindaco Gioacchino Nicastro con il 38,30% di preferenze.

A Raffadali è stato eletto sindaco Ida Cuffaro col 75,7% dei voti.

A Ribera è stato eletto sindaco Carmelo Pace col 54,92% dei voti.

A Sambuca di Sicilia è stata eletta sindaca Giovanna Casà con il 57,54%.

A Siculiana è stato rieletto sindaco Giuseppe Zambito col 71% dei voti.

A Villafranca Sicula è stato eletto sindaco Rosario Sortino coll 51,69% dei voti.