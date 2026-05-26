ENNA – Definitivi i risultati dei sei comuni della provincia di Enna al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne.
A Enna è stato eletto sindaco Vladimiro Crisafulli col 64,11% dei voti.
A Agira è stato eletto sindaco Franco Marchese col 74,02% dei voti.
A Centuripe è stato eletto sindaco Salvatore La Spina. Era l’unico candidato.
A Nicosia è stata eletta sindaca Francesca Gemellaro con il 48,98% di voti.
A Pietraperzia è stato eletto sindaco Calogero Di Gloria col 57,12 % dei voti.
A Valguarnera Caropepe è stata eletta sindaco Carmelina Cutrona col 50,26% dei voti.
A Vallelunga Pratameno è stata eletta sindaca Rosa Izzo con il 58,73% di preferenze.