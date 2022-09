Elezioni, Catania: chi sono i candidati più votati all’Ars

Chi ha raccolto il maggior numero di preferenze nella provincia etnea, dalle conferme a chi non entrerà nel Parlamento regionale

3' DI LETTURA

CATANIA – Sono i più votati della provincia di Catania, quelli che da soli raccolgono il grosso delle preferenze di una lista. Tra i venti candidati alle elezioni regionali che hanno raccolto più preferenze ci sono i futuri deputati all’Ars, macchine del consenso e anche gli esclusi, che non riusciranno ad arrivare al parlamento regionale nonostante le migliaia di preferenze raccolte.

La provincia e il primato di Sammartino

In generale, il voto catanese ha seguito il tradizionale orientamento della provincia al centro e a destra: nove dei primi dieci votati appartengono a Fratelli d’Italia, Forza Italia o a Popolari e Autonomisti.

Tra questi, il più votato in assoluto è stato Luca Sammartino di Prima l’Italia, formazione che raccoglie elementi leghisti e altri che fanno riferimento al mondo di destra. Il deputato regionale riceve la riconferma all’Ars con quasi 21 mila preferenze, staccando di parecchie lunghezze il secondo più votato, ovvero Gaetano Galvagno di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 13.785 voti.

Il successo di Sammartino è tanto più vistoso se si paragona ai voti ottenuti dalla Lega, partito a cui il deputato regionale fa riferimento con la sua formazione, nella competizione nazionale. Le preferenze per la Lega sono state 50 mila in tutta la Sicilia orientale: è ragionevole pensare che poco meno della metà siano dovute al successo del deputato, che sta affrontando a Catania due processi per corruzione elettorale.

Le prime posizioni

Dopo Sammartino e Galvagno, il più votato in provincia di Catania è stato Giuseppe Lombardo, Popolari e autonomisti, con 13.586 voti. Fuori dal podio, ma di poco, è il coordinatore provinciale di Forza Italia e ex assessore alle infrastrutture Marco Falcone, con 12.841 preferenze raccolte. Segue una terna composta dai due partiti di destra: Dario Daidone, Fratelli d’Italia, ottiene 10.943 voti; Nicola D’Agostino, Forza Italia, 9.490; Giuseppe Zitelli, Fratelli d’Italia, 9240.

Solo in ottava posizione è possibile trovare un esponente del Partito Democratico, ovvero Anthony Barbagallo, che ottiene 7644 preferenze. Il segretario regionale è stato eletto alla Camera, dunque non andrà all’Ars. Seguono in nona posizione Salvo Tomarchio di Forza Italia, con 6980 voti, e in decima Giuseppe Castiglione, Popolari e autonomisti, con 5323 voti.

Gli altri

Il panorama politico della seconda decina dei più votati in provincia di Catania è più variegato. Se l’undicesimo è l’esponente del Pd Giovanni Burtone, con 5091 voti, al dodicesimo posto con 4780 preferenze si trova Angelo Villari, che ha partecipato all’avventura autonomista di Cateno De Luca con la lista Sicilia Vera, dopo aver lasciato il Pd in polemica per le selezioni dei candidati alle regionali. Un esponente di Popolari e autonomisti è il tredicesimo più votato in provincia: si tratta di Alessandro Porto, con 4644 voti.

Ancora un’autonomista si piazza al quattordicesimo posto: Ludovica Balsamo ottiene 4643 preferenze con la lista De Luca sindaco di Sicilia, mentre è di nuovo del Partito Democratico il quindicesimo posto, con Ersilia Saverino che raccoglie 3841 voti.

Josè Marano è la prima esponente del Movimento cinque stelle a figurare tra i più votati nel catanese, raccogliendo 3610 voti, mentre al diciassettesimo e diciottesimo posto si affacciano due candidati della Democrazia Cristiana, formazione sponsorizzata da Totò Cuffaro: Andrea Messina e Giuseppe Marletta raccolgono rispettivamente 3582 e 3351 voti. Chiudono la lista Ignazio Mannino, unico altro esponente di Prima l’Italia tra i primi venti con 3.104 voti, e Davide Vasta, lista De Luca sindaco d’Italia, con 2943 voti.