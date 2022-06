Sammartino, la difesa: “Le chat non sono utilizzabili”

Si è aperto il processo per corruzione elettorale.

CATANIA – Un’eccezione sull’utilizzabilità delle chat è stata sollevata dalla difesa nel processo a carico di Luca Sammartino e altri sei imputati per corruzione elettorale. Si è infatti aperto in questi giorni – dopo un rinvio per difetto di competenza – davanti alla III sezione penale del Tribunale di Catania il procedimento nato da un’indagine della Digos della questura di Catania che ha analizzato la memoria dell’Iphone del politico catanese a seguito di un’altra inchiesta per pressioni elettorali in una casa di riposo da cui ne uscito con un’archiviazione.

La prova regina è stata messa in discussione dall’avvocato Carmelo Peluso, che assiste il deputato regionale. E alla ‘richiesta’ di non ammissione si sono uniti anche gli altri penalisti. il collegio presieduto dalla giudice Corrao scioglierà la riserva nella prossima udienza fissata per l’8 novembre. La decisione del Tribunale segnerà il percorso delle acquisizione delle prove dibattimentali. Perché potrebbe esserci anche la richiesta della nomina di un perito. Nel corso dell’udienza sono state affrontate anche altre questioni preliminare da parte di accusa e difesa.

Al centro delle contestazioni le elezioni regionali del 2017. Per la procura Sammartino, all’epoca candidato del Partito Democratico (dopo è passato a Italia Viva e da qualche mese invece è con La Lega), avrebbe promesso favori (anche posti di lavoro o avanzamenti di carriera) in cambio di una preferenza per conquistare uno scranno all’Assemblea Regionale Siciliana. Sono sei i capi d’imputazione da cui si deve difendere. All’inizio erano 11, poi – dopo un’articolata memoria difensiva di Carmelo Peluso – 5 episodi sono stati stralciati e archiviati.