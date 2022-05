Elezioni comunali 2022 a Militello in Val di Catania, tutte le liste e i candidati

Corsa affollata, nel Comune del Calatino. Si fronteggiano Giovanni Burtone, Pippo Fucile, Antonella Basso La Bianca e Nico Spedini.

2' DI LETTURA

MILITELLO – Alle elezioni amministrative 2022 il Comune di Militello in Val di Catania arriva con quattro candidati ai nastri di partenza. La confusione delle scorse settimane, e le incertezze su candidature non ancora ufficializzate, ha lasciato il posto a una corsa su una griglia imprevedibilmente affollata. Giovanni Burtone, il sindaco uscente dalla lunga carriera politica e di sincera fede democratica, dovrà vedersela con il primo cittadino uscito vincitore dalle urne al voto del 2012, Pippo Fucile. C’è poi la consigliera Antonella Basso La Bianca, che conferma l’intenzione, anticipata da questa testata, di diventare sindaca di Militello. Quarto nome è quello di Nicolò Spedini, in paese conosciuto come Nico, decisamente l’outsider che non ti aspetti da questa tornata elettorale.

La lista a sostegno di Giovanni Burtone

Assessori designati: Gemma Barone, Felice Trovato, Salvatore Partenope

MILITELLO CHE VOGLIAMO – BURTONE SINDACO

1. Antonio Barone, detto Antonio

2. Maria Gemma Tosca Barone, detta Gemma

3. Mario Barresi

4. Erminia Caminito

5. Gino Cantarella

6. Martina Maria Salvina Caruso

7. Lucia Federica Cascio, detta Federica

8. Rosanna Coniglione

9. Paola Della Diocesi

10. Giuseppe Greco

11. Stefano Insana

12. Angelo Marchese

La lista a sostegno di Giuseppe Fucile

Assessori designati: Sebastiana Rivela, Salvatore Di Giorgi

INSIEME – FUCILE SINDACO

1. Giuseppe Astorina

2. Alfia Biondi

3. Salvatore Cannata Galante, detto Cannata

4. Irene Paola Di Pasquale, detta Irene

5. Maria Paola Elisabetta Frazzetto

6. Carmelo Issara

7. Ilenia Agata Pirrotta, detta Ilenia

8. Flavio Russotto

9. Paolo Sanguedolce, detto Paoletto

10. Cinzia Sardone

11. Sonia Scicli

12. Nicola Scirocco

La lista a sostegno di Antonella Basso La Bianca

Assessori designati: Francesco Medulla, Maria Carmen Messina

PRIMA MILITELLO VAL DI CATANIA

1. Amelia Grazia Adamo

2. Salvatore Barone

3. Antonella Basso La Bianca

4. Elisa Blatti

5. Emanuele Di Giorgi

6. Adriana Maria Levante

7. Maria Carmen Messina

8. Antonio Mario Ragusa

9. Giuseppe Renda

La lista a sostegno di Nicolò Spedini

Assessori designati: Nicolina Bellardita e Salvina Favara

IL FICO D’INDIA – LISTA SPEDINI

1. Nicolò Spedini, detto Nico

2. Giuseppe Matteo Amenta

3. Nicolina Bellardita, detta Nicoletta

4. Mario Calandra

5. Antonio Di Mauro

6. Salvina Favara

7. Giuseppe Garrasi, detto Me me

8. Mario Greco

9. Mario Messina, detto Tano

10. Maria Milito Liggieri, detta Varicchina

11. Maria Carmela Sampieri

12. Giuseppe Sardone