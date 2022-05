Elezioni comunali 2022 a Palagonia, tutte le liste e i candidati

Quattro candidati: l'uscente Salvo Astuti, Agnese Campisi, Franco Calanducci e Salvo Filetti. Liste in aggiornamento.

PALAGONIA – Le elezioni amministrative 2022 a Palagonia vedono riproporsi uno schema simile a quello di moltissimi Comuni al voto nella provincia di Catania: l’uscente Salvo Astuti si ricandida, sostenuto da quattro liste civiche dietro alle quali si nasconde un sostegno politico trasversalissimo. Gli sfidanti, in tutto, sono tre: Agnese Campisi è stata la prima ad annunciare la sua corsa per la carica di sindaca, appoggiata da una sinistra che a Palagonia può vantare una solida tradizione; il medico Franco Calanducci, ex deputato regionale dell’Mpa, è il secondo ad ambire alla carica di primo cittadino: tre civiche a suo sostegno. Ultimo in ordine di arrivo è Salvo Filetti, che insidia i suoi colleghi candidati con il supporto, anche lui, di tre liste.

Le liste a sostegno di Salvo Astuti

Assessori designati: Michele Luca Francesco Lauria, Giuseppina Colomba, Gaetano Sipala e Francesco Favata

SALVO ASTUTI SINDACO

1. Salvatore Astuti

2. Pietro Salvatore Bassotto

3. Alessia Calcagno

4. Giuseppina Calcaterra

5. Rosanna Franco

6. Michele Luca Francesco Lauria

7. Salvatore Minore

8. Santo Rossitto

9. Luana Scirè

10. Nicoletta Sipala

11. Mario Trentino

12. Bernardo Vaccaro

13. Francesca Barbara Ventimiglia

14. Daniele Orazio Vintrici

PALAGONIA NEL CUORE

1. Brunella Altieri

2. Lucia Ausilia Arena

3. Andrea Sebastiano Astuti

4. Davide Bellino

5. Giancarlo Brancato

6. Antonino Caruso

7. Coralia Cornea

8. Anna Incardona

9. Palma Luciano

10. Ottavio Pirracchio

11. Paolo Romito

12. Pietro Sipala

13. Rossella Toro

14. Salvatore Andrea Toro

15. Lucia Vaccaro

SIAMO PALAGONIA

1. Maurizio Auteri

2. Giuseppina Colomba

3. Albina D’Avola

4. Concetta Di Dio Campisi

5. Salvatore Fresta

6. Febronia Gulizia

7. Febronia Lizio

8. Daniele Rivela

9. Carmelo Salerno

10. Salvatore Strazzeri

11. Maurizio Toro

12. Santo Gaetano Tutino

13. Giuseppa Vitale

GIOVANI LIBERI

1. Paolo Barone

2. Salvatore Catania

3. Germano Composto

4. Graziana Dammone

5. Antonino D’Immè

6. Massimo Di Salvo

7. Federica Licata

8. Valentina Licata

9. Emanuele Lizio

10. Marianna Monforte

11. Caterina Musso

12. Franco Panebianco

13. Antonino Rossitto

14. Benito Vaccaro

15. Rosalba Ballarino

Le liste a sostegno di Agnese Campisi

#CAMBIAPALAGONIA

1. Nicolò Rosario Giaquinta, detto Nicola

2. Giusi Cunselmo

3. Abla Abdi

4. Maria Giuseppa Sipata, detta Giusi

5. Giuseppe Torano

6. Vincenzo Di Nicolò, detto Ezio

7. Erika Sipala

8. Arianna Naomi Corallo

9. Giuseppe Samuele Politino, detto Peppe

10. Giovanna Murgo

11. Emanuela Oliva

12. Rudy Carsughi

13. Deborah Triglia

14. Michele Malgioglio

15. Mario Mauro

16. Antonino Campisi