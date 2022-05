Elezioni Comunali 2022 ad Aci Bonaccorsi, tutte le liste e i candidati

La sfida a due.

ACI BONACCORSI – Al Comune di Aci Bonaccorsi la sfida si ripete. Vito Di Mauro, il sindaco uscente, ci riprova con la lista “Aci Bonaccorsi rinasce”. Lo slogan dice già tutto “Squadra che vince non si cambia”. Il giovane imprenditore Salvo Tomarchio, dopo aver perso per una manciata di voti cinque anni fa, si ripresenta con la lista “Aci Bonaccorsi per Amore”. Anche qui lo slogan riassume un po’ la storia: “Al passato grazie, al futuro sì”.

La lista a sostegno di Vito Di Mauro

Assessori designati: Lucia Colosi (architetto), Viviana Castiglione (Assistente sociale)

ACI BONACCORSI RINASCE

Venero Gabriele Di Mauro

Massimiliano Lena

Francesco Lima

Salvatore Mannino

Graziella Messina

Jessica Nicolosi

Maria Privitera in Cardillo

Salvo Reitano

Lorena Roccaforte

Giuseppe Scarpignato

Katia Svilio

Judy Ester Todaro

Lista a sostegno di Salvo Tomarchio

Assessori designati: Gaetano Coco (imprenditore), Rosanna Coco (Responsabile amministrativo di una multinazionale)

ACI BONACCORSI PER AMORE

Gaetano Coco

Domenico D’Urso

Mario Di Mulo

Francesco Guarnera

Dario Samperi

Fabrizio Strano

Leonardo Torrisi

Loredana Scuderi

Ornella Scalia

Elena Gambino

Simona Di Mauro

Giusi Di Mauro

Adele Chiarenza