Carini, centrodestra compatto alle prossime elezioni comunali

La nota a firma dei partiti della coalizione

CARINI (PALERMO) – Dopo settimane di incontri il centrodestra ha raggiunto un accordo programmatico unitario e, in vista delle prossime elezioni amministrative di Carini (Palermo), si presenterà unito e compatto.

“L’accordo, che non si vedeva da oltre 20 anni, dimostra la compattezza di tutto il centrodestra che è pronto ad aprire le proprie porte alle liste civiche e ai partiti che si sentono rappresentati dal centrodestra”, dice una nota.

“Dopo dieci anni di amministrazione, fallimentare, da parte del Pd a Carini che in 10 anni ha distrutto il Paese, senza alcun tipo di programmazione e investimento, il centrodestra è maturo per unirsi e concorrere in maniera unitaria alle prossime amministrative”, a dice Domenico Alba, portavoce della colazione. “La città di Carini – conclude Alba – necessita di interventi strutturali importanti che possono garantire i partiti e soprattutto i partiti che governano”.

I delegati dei partiti hanno sottoscritto un documento che ribadisce la necessità di dare vita “ad un’unica e coesa coalizione indispensabile per affrontare i problemi dei cittadini Carinesi e dare finalmente via ad un rilancio che non può essere più rinviato”.

“L’esigenza di governare i processi di cambiamento richiede un Governo di coalizione per la città di Carini che preveda il rispetto delle regole nella formazione delle decisioni al fine di sviluppare e modernizzare i rapporti tra gli elettori e la pubblica amministrazione”, ancora la nota.

“La coalizione darà seguito ad un percorso virtuoso dell’approfondimento dei temi sociali con ampia discussione e partecipazione anche sul funzionamento della democrazia a tutti i livelli – conclude il comunicato -. L’alleanza rappresenterà la massima espressione della volontà popolare, dello spirito di libertà e democrazia”.

I firmatari del documento

Questi i firmatari della nota: Domenico Alba, Salvatore Monterosso, Francesco Badalamenti (Fratelli d’Italia); Claudio Armetta, Salvatore Sgroi (Forza Italia); Fabio Failla, Giacomo Amato (Lega); Serafina Lo Piccolo, Francesco Geloso, Gianfranco Patorno (Democrazia cristiana); Fabio Ferranti, Alessandro Cassata (Grande Sicilia).