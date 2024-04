Europee, bagarre nella lista renziana: i nomi in gioco in Sicilia

La Dc smentisce intese con l'ex premier

PALERMO – Sprint per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni europee. In Sicilia riflettori puntati sulla scelta della Democrazia cristiana, che nel pomeriggio riunirà la sua segreteria regionale per assumere la decisione definitiva sul candidato da sostenere.

La riunione della Dc

Il partito di Totò Cuffaro non ha presentato il simbolo e non depositerà una propria lista. Una nota diramata nel primo pomeriggio ha smentito l’esistenza di un accordo con Matteo Renzi ed Emma Bonino ma fino ad ora gli indizi conducono a una intesa con la lista Stati Uniti d’Europa.

Il nome da giorni sulla bocca di tutti in pole sarebbe quello di Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento – con un passato anche nell’Udc, in Forza Italia e nel Pd a trazione renziana -, ex assessore regionale agli Enti Locali nel governo Musumeci e attuale compagno della figlia di Cuffaro.

Gli altri nomi in ballo

Tra i nomi in lista ci sarebbe anche quello di Laura Abbadessa, avvocato, moglie del magistrato Massimo Russo, ex assessore regionale alla Sanità durante il governo di Raffaele Lombardo. I rumors delle ultime ore danno inoltre, tra i nomi in ballo, quello del capogruppo dei renziani al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

La lista, che sarà presentata l’1 maggio, dovrebbe essere guidata dall’ex parlamentare radicale Rita Bernardini, tranne che all’ultimo momento Matteo Renzi non decida di fare il capolista anche nella circoscrizione Isole. Possibile anche l’inserimento dell’ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo.

Forza Italia presenta la lista dei candidati

Tutto secondo i piani, invece, in Forza Italia. La lista degli azzurri è stata depositata in Corte d’appello, a Palermo, con gli otto nomi ufficiali. Presentati anche i candidati del Movimento cinque stelle.