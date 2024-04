"Scelgo la serenità per la mia vita privata"

PALERMO – Marco Zambuto rinuncia alla candidatura nella lista Stati Uniti d’Europa, animata dall’ex premier e leader di Italia viva Matteo Renzi. Al termine di una lunga giornata, fatta di voci e smentite, l’ex sindaco di Agrigento annuncia con un breve comunicato la sua decisione di non partecipare alle elezioni europee.

Zambuto: “Difendo la serenità della mia vita”

“In queste ore ho molto riflettuto sulla mia candidatura e sulla polemica sui rapporti della mia vita privata – dice Zambuto -. Ho deciso di dover privilegiare e salvaguardare la serenità della mia vita ad un seppur giusto impegno, ma pieno di maliziose polemiche”. Le polemiche e la vita privata a cui fa riferimento Zambuto sono legate al leader della Dc Totò Cuffaro, padre della compagna dell’ex sindaco di Agrigento, che ha dialogato a lungo con Renzi, anche a costo di creare anche qualche malumore tra i suoi.

Il ‘”no grazie” a Renzi

“Ringrazio Renzi che ha proposto la mia candidatura ma ho deciso di non accettarla”, conclude Zambuto che per tutto il pomeriggio era stato candidato in pectore dei cuffariani nella lista di Renzi. Al punto da lasciarsi andare con un post Facebook esplicito: “Ripartiamo Agrigento”.

E invece nulla di tutto questo. Alla fine Zambuto – con un passato nell’Udc e nel Pd – oltre che in Forza Italia, ha deciso di non correre per le elezioni europee in una circoscrizione comunque a rischio per i renziani. La lista Stati Uniti d’Europa, dunque, resta ancora un rebus, quando mancano poche ore alla scadenza dei termini per la presentazione.