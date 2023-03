Elezioni, il 14 e 15 maggio 791 Comuni alle urne: 18 capoluoghi al voto

Gli eventuali ballottaggi saranno il 28 e 29 maggio

2' DI LETTURA

ROMA – Saranno in tutto 791 i comuni al voto nella prossima tornata amministrativa che si svolgerà il 14 e il 15 maggio (con eventuali ballottaggi il 28 e il 29 maggio), di cui 107 con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Lo ricorda l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni, che ha realizzato un vademecum esaustivo con tutte le informazioni sulle scadenze amministrative del 2023. Secondo i dati forniti dal Viminale gli elettori che a maggio potranno recarsi alle urne saranno 6.314.913.

I seggi si apriranno in 18 comuni capoluogo di provincia: Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine e Vicenza. Di questi uno è anche capoluogo di Regione (Ancona), uno è capoluogo di Città Metropolitana (Catania) e 7 superano i 100.000 abitanti (Ancona, Brescia, Catania, Latina, Siracusa, Terni, Vicenza). La Sicilia è la regione con il maggior numero di comuni alle urne (128), fanalino di coda la Valle d’Aosta (1).

Questa tornata elettorale contempla anche municipi che andranno per la prima volta al voto: Moransengo-Tonengo (Asti) e Bardello con Malgesso e Bregnano (Varese). Il comune più piccolo al voto è quello di Bergolo (in provincia di Cuneo, soltanto 67 abitanti), quello più grande è invece Catania, con 293.902 abitanti. In totale a maggio saranno eletti 10.150 consiglieri e nominati 2.933 assessori. Diversamente da quanto accade nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia le amministrative saranno accorpate alle elezioni regionali e si voterà domenica 2 e lunedì 3 aprile, con eventuali ballottaggi domenica 16 e lunedì 17 aprile. Nella regione Siciliana si voterà domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, mentre gli eventuali ballottaggi si svolgeranno domenica 11 e lunedì 12 giugno. I comuni del Trentino-Alto Adige andranno al voto domenica 21 maggio e il comune di Valtournenche, in Valle d’Aosta, domenica 21 maggio, con turno di ballottaggio domenica 4 giugno.

Nelle regioni a statuto ordinario saranno 598 i comuni chiamati al voto, di questi la stragrande maggioranza (463) ha un numero di abitanti compreso tra i 3mila e i 10mila. I comuni con maggior numero di abitanti al voto saranno soltanto 13 e hanno una popolazione tra i 100.001 e i 250mila abitanti. Nelle regioni a statuto speciale le urne si apriranno in 193 comuni, di cui: 1 in Valle d’Aosta, 24 in Friuli Venezia Giulia, 2 nella Provincia Autonoma di Trento, 2 nella Provincia Autonoma di Bolzano, 128 in Sicilia e e 37 in Sardegna.