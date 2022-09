Elezioni, l’affluenza a Palermo alle ore 19.00

I dati pubblicati sul sito di Palazzo delle Aquile

PALERMO – È del 39,98 per cento il valore dell’affluenza alle elezioni regionali registrata a Palermo. Nelle passate elezioni del 2018 per il rinnovo dell’Ars e per l’elezione del Presidente della Regione alla stessa ora era del 37,80 per cento. I votanti in totale sono 217.859.

Al contempo al voto per le nazionali si registra un’affluenza pari al 42,61 per cento. Nelle elezioni politiche del 2018 la partecipazione era stata del 47,98 per cento. In questo caso i votanti sono 217.926.

Questi i dati pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Palermo.