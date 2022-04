Elezioni, Meloni di fuoco: “Se salta Musumeci…”

Elezioni, ancora tensioni nel centrodestra. Arriva l'avvertimento di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia

SEGUI LO SPECIALE DI LIVESICILIA SU PALERMO 2022

Presa di posizione

“Siamo stati sempre disponibili – esordisce la Meloni – a fare un passo indietro su nostri candidati purché non si mettesse in discussione un principio valso finora: gli uscenti che hanno lavorato bene, non hanno problemi e vogliono ricandidarsi, sono confermati”.

La leader di FdI si schiera ancora una volta con Nello Musumeci: “Oggi si chiede di rimettere in discussione questo principio nel caso di Nello Musumeci, forse colpevole di essersi avvicinato a Fratelli d’Italia. Così non va. Il tema è il rispetto delle regole che ci siamo dati finora”.

L’avviso

“Se dovesse saltare in Sicilia il principio della ricandidatura degli uscenti, non si vede perché dovrebbe essere mantenuto altrove. Mi auguro che prevalga il buon senso e si possa raggiungere un accordo”. Conclude così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista oggi a ‘Libero’. LEGGI ANCHE “Berlusconi stoppa Lagalla”