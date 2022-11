Elezioni midterm in Usa: i repubblicani non sfondano, Biden si ricandiderà

La destra conquista la Camera ma il Senato è in bilico

WASHINGHTON – I repubblicani Usa non sfondano nelle elezioni di Midterm. La destra conquista la Camera, mentre il Senato è ancora in bilico: sarà ballottaggio il 6 dicembre per assegnare il cruciale seggio della Georgia. Biden rivendica il successo: “Abbiamo perso meno seggi di qualsiasi presidente democratico nella sua prima elezione di metà mandato in almeno 40 anni”. E annuncia di volersi ricandidare nel 2024.