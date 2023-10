Elezioni Monza, si assegna il seggio che fu di Berlusconi – Galliani in testa

In tutto sono otto i candidati in corsa

MONZA – Si sono chiuse alle ore 15 le urne per le elezioni suppletive del collegio di Monza e Brianza, che eleggono un senatore nel seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Basta ricevere un solo voto in più degli avversari per essere eletto. In tutto sono otto i candidati in corsa: per il centrodestra c’è Adriano Galliani, vicepresidente e a.d. del Monza calcio; il centrosinistra appoggia Marco Cappato. Gli altri in lizza sono Cateno De Luca, Andrea Brenna, Giovanna Capelli, Domenico Di Modugno, Daniele Giovanardi e Lillo Massimiliano Musso.

LA DIRETTA

16.20 – Sorpasso di Adriano Galliani su Marco Cappato: l’ad del Monza è al 47,6%, segue Cappato con il 45,4%. Più staccati gli altri sei candidati: Cateno De Luca (Sud con nord), 1,55%; Daniele Giovanardi (Democrazia sovrana popolare), 1,45%; Domenico Di Modugno (Prc), 1,38%; Giovanna Capelli (Unione popolare), 1,14%; Lillo Massimiliano Musso (Forza del popolo) 0,90%; Andrea Brenna (Democrazia e sussidiarietà) con lo 0,65%.

15:55 – Primi dati reali da Monza. Marco Cappato è in testa con il 46,3%, mentre Adriano Galliani, candidato del centrodestra, è al 46,1% dei voti. Seguono: Domenico Di Modugno (Prc) con l’1,95%; Lillo Massimiliano Musso (Forza del popolo) con l’1,73%; Daniele Giovanardi (Democrazia sovrana popolare) e Cateno De Luca (Sud con nord) con l’1,52%; Giovanna Capelli (Unione popolare) e Andrea Brenna (Democrazia e sussidiarietà) con lo 0,43%.