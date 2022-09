Elezioni politiche, exit poll: centrodestra in netto vantaggio

I numeri di Opinio Italia per la Rai AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

1' DI LETTURA

Il centrodestra è in netto vantaggio. Così dice il primo exit poll di Opinio Italia per Rai. Al centrodestra viene attribuita una percentuale tra il 41 e il 45%. ll centrosinistra viene dato tra il 25,5 e il 29,5%.

Fratelli d’Italia è in testa, primo partito con una percentuale fra 22 e 26%. Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe tra 8,5 e 12,5% Forza Italia tra 6 e 8%. Noi Moderati 0,5-2,5%

Il Pd sarebbe tra 17 e 21%,. Completano lo schieramento di centrosinistra il risultato di Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5% Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%

Con questi numeri il centrodestra avrebbe la maggioranza sia alla Camera dei deputati che in Senato. Il centrodestra otterrebbe, infatti, fra 227-257 seggi, il centrosinistra 78-98, il Movimento 5 Stelle 36-56, il terzo polo 15-25, Italexit 0. Altre forze politiche 3-5.

SEGUI LA DIRETTA DI LIVESICILIA SUL VOTO ALLE REGIONALI