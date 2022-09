Seggi chiusi. Gli aggiornamenti in tempo reale

PALERMO – Seggi chiusi in Sicilia. L’isola ha scelto il nome del suo nuovo presidente della Regione. Bisognerà soltanto attendere il pomeriggio di lunedì, quando inizierà lo spoglio nelle sezioni dell’Isola. Dopo le 23, però, si potranno avere le prime indicazioni sul voto dei siciliani grazie agli Exit Poll. Livesicilia segue in diretta tutti gli aggiornamenti in questa notte elettorale.

I candidati

Sei i candidati in corsa per la presidenza della Regione: Renato Schifani (centrodestra); Cateno De Luca (Sud chiama Nord); Nuccio Di Paola (M5s); Caterina Chinnici (Pd, Centopassi e +Europa); Gaetano Armao (Azione-Italia viva); Eliana Esposito (Siciliani liberi).

LA DIRETTA

23:05 – Resi noti gli exit poll Opinio Italia per la Rai. Renato Schifani sarebbe in testa con una forbice compressa tra il 37 e il 41%, seguito da Cateno De Luca (24-28%). terza piazza per Caterina Chinnici, accreditata di un risultato tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Quarto posto per Nuccio Di Paola (13-17 per cento).