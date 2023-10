Elezioni primarie in Venezuela, si vota anche a Palermo a villa Niscemi

Il sindaco Lagalla ha autorizzato l'uso della sede

PALERMO – Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha autorizzato la disponibilità di villa Niscemi per lo svolgimento delle elezioni primarie dei venezuelani all’estero, domenica 22 ottobre, dalle 9 alle 17. Lo ha riferito la coordinatrice generale del Comitato locale delle primarie della Sicilia, Ledy Lombardo dopo un incontro con il primo cittadino.

I centri a disposizione

In Italia sono quattro i centri a disposizione per votare alle primarie dei venezuelani residenti nel Paese: a Milano, Roma, Napoli e Palermo. Per potere esercitare il diritto è sufficiente mostrare un passaporto o la carta d’identità venezuelana, oltre al codice di aggiornamento che è stato inviato a ciascun iscritto nell’anagrafe primaria.